Україна
Культовые туфли снова в моде благодаря Дакоте Джонсон — фото

Культовые туфли снова в моде благодаря Дакоте Джонсон — фото

Дата публикации 2 февраля 2026 15:01
Какие культовые туфли носит Дакота Джонсон — эффектная модель
Дакота Джонсон. Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

Американская актриса Дакота Джонсон снова привлекла внимание модных критиков, появившись на Неделе высокой моды в Париже в паре туфель Valentino Rockstud, которые стали символом бренда. Актриса соединила их с неожиданным образом, который точно не остался незамеченным.

Об этом пишет Glamour.

Читайте также:

С первого взгляда кажется, что ансамбль Дакоты мог бы показаться слишком смелым или даже хаотичным, но он работает благодаря мелким деталям.

Эффектные туфли в образе Дакоты Джонсон

Актриса выбрала для нового образа прозрачные нюдовые чулки с нежным флористическим узором — легкий контраст к черным кружевным шортам. Блуза с анималистическим принтом с бантом на шее добавляет нотку театральности, а драпированный жакет золотисто-коричневого оттенка с подплечниками и манжетами из эко-меха придает образу роскоши. Все эти элементы вместе создают нечто среднее между классикой и авангардом, где не чувствуется диссонанса.

Лаймовый клатч, который Дакота выбрала для завершения лука, подчеркивает смелый, но контролируемый цветовой акцент, а узкие очки в стиле cat-eye добавляют образу элегантности старой школы.

Образ Дакоти Джонсон з ефектними туфлями
Туфли Дакоты Джонсон. Фото: Jacopo Raule/Getty Images for Valentino

Сами туфли Valentino Rockstud появились еще на показе осенней коллекции 2010 года и быстро стали знаковым элементом гардеробов по всему миру благодаря узнаваемым заклепкам. Алессандро Микеле, креативный директор бренда, вернул их в коллекции предосенней линейки 2026 года, и очевидно, что Rockstud снова готовы привлекать внимание не только на подиумах, но и в уличном стиле.

Интересно, что Дакота, которая обычно выбирает комфортные вещи и простой крой, решилась на такую смелую комбинацию. Это говорит не только о ее желании экспериментировать, но и о том, что Rockstud могут стать объектом интереса широкой аудитории снова.

Ранее мы писали о том, какие туфли из 90-х возвращаются в моду в этом году. С ними легко можно создать разные образы.

Также мы сообщали, что Дженнифер Лоуренс показала самую модную обувь на этот сезон. Она точно спасет от морозов.

мода тренды стиль женская обувь Дакота Джонсон
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
