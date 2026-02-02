Какие культовые туфли носит Дакота Джонсон — эффектная модель

Дакота Джонсон. Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

Американская актриса Дакота Джонсон снова привлекла внимание модных критиков, появившись на Неделе высокой моды в Париже в паре туфель Valentino Rockstud, которые стали символом бренда. Актриса соединила их с неожиданным образом, который точно не остался незамеченным.

С первого взгляда кажется, что ансамбль Дакоты мог бы показаться слишком смелым или даже хаотичным, но он работает благодаря мелким деталям.

Эффектные туфли в образе Дакоты Джонсон

Актриса выбрала для нового образа прозрачные нюдовые чулки с нежным флористическим узором — легкий контраст к черным кружевным шортам. Блуза с анималистическим принтом с бантом на шее добавляет нотку театральности, а драпированный жакет золотисто-коричневого оттенка с подплечниками и манжетами из эко-меха придает образу роскоши. Все эти элементы вместе создают нечто среднее между классикой и авангардом, где не чувствуется диссонанса.

Лаймовый клатч, который Дакота выбрала для завершения лука, подчеркивает смелый, но контролируемый цветовой акцент, а узкие очки в стиле cat-eye добавляют образу элегантности старой школы.

Туфли Дакоты Джонсон. Фото: Jacopo Raule/Getty Images for Valentino

Сами туфли Valentino Rockstud появились еще на показе осенней коллекции 2010 года и быстро стали знаковым элементом гардеробов по всему миру благодаря узнаваемым заклепкам. Алессандро Микеле, креативный директор бренда, вернул их в коллекции предосенней линейки 2026 года, и очевидно, что Rockstud снова готовы привлекать внимание не только на подиумах, но и в уличном стиле.

Интересно, что Дакота, которая обычно выбирает комфортные вещи и простой крой, решилась на такую смелую комбинацию. Это говорит не только о ее желании экспериментировать, но и о том, что Rockstud могут стать объектом интереса широкой аудитории снова.

