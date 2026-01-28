Тепла спідниця з торочками — головна знахідка гардеробу 2026 року

Тепла спідниця. Фото: freepik

Торочки — це не просто прикраса, а спосіб додати родзинки навіть найпростішому образу. Вони супроводжують моду вже тисячі років і сьогодні дизайнери не обмежуються етнічними мотивами, а перетворюють торочки на інструмент, який дозволяє грати з пропорціями та текстурами в одязі.

На цьому наголошує видання Vogue.

Реклама

Читайте також:

Торочки на спідницях повертаються

Особливо помітно це на спідницях. Від довгих міді до коротких моделей – торочки з’являються майже на всіх варіаціях. Португальські модниці взагалі перетворили картату спідницю з торочками на свій улюблений зимовий варіант. Інфлюенсерка Каетана Ботелью Афонсу показала, як можна поєднувати клітку з іншим принтом, наприклад смужками на светрі, і не втратити баланс. Її образ завершили балетки на пласкій підошві.

Реклама

Картата спідниця з торочками. Фото: Instagram/caetanaba

Для тих, хто не готовий до експериментів із принтами, стилісти радять звернути увагу на матеріали. Замша, шкіра або шерсть із торочками додають образу фактурності та тепла. Інфлюенсерка Марія ду Карму Кейрога поєднала замшеву мідіспідницю з елементами в стилі 1970-х, створюючи образ, який має сучасний вигляд, хоча й черпає натхнення з минулого.

Дівчина в дублянці та трендовій спідниці. Фото: Instagram/ritamontezuma

Зимові комбінації теж не обмежують креативність: спідницю з торочками носять з високими чоботами, довгими дублянками або об’ємними светрами. Стилісти відзначають, що торочки на подолі рухаються разом із тілом і додають образу легкості, навіть якщо сам наряд щільний та теплий.

Реклама

Якщо поглянути на тренд загалом, спідниця з торочками – це не лише елемент гардероба, а можливість підкреслити власну індивідуальність. Вона не диктує правила, а пропонує гру з фактурами, довжинами та силуетами. Сьогодні такі спідниці носять як у повсякденному житті, так і для особливих випадків.

Раніше ми писали про те, який одяг зараз неочікувано повернувся в моду. Мова про одну конкретну річ, яка представлена в різних моделях.

Реклама

Також ми повідомляли, який светр знадобиться цієї весни. Як доповнення до базового гардеробу.