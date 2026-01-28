Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Модна зимова знахідка — тепла спідниця з ефектними торочками

Модна зимова знахідка — тепла спідниця з ефектними торочками

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:00
Тепла спідниця з торочками — головна знахідка гардеробу 2026 року
Тепла спідниця. Фото: freepik

Торочки — це не просто прикраса, а спосіб додати родзинки навіть найпростішому образу. Вони супроводжують моду вже тисячі років і сьогодні дизайнери не обмежуються етнічними мотивами, а перетворюють торочки на інструмент, який дозволяє грати з пропорціями та текстурами в одязі.

На цьому наголошує видання Vogue.

Реклама
Читайте також:

Торочки на спідницях повертаються

Особливо помітно це на спідницях. Від довгих міді до коротких моделей – торочки з’являються майже на всіх варіаціях. Португальські модниці взагалі перетворили картату спідницю з торочками на свій улюблений зимовий варіант. Інфлюенсерка Каетана Ботелью Афонсу показала, як можна поєднувати клітку з іншим принтом, наприклад смужками на светрі, і не втратити баланс. Її образ завершили балетки на пласкій підошві.

Реклама
Яка спідниця стала хітом цієї зими
Картата спідниця з торочками. Фото: Instagram/caetanaba

Для тих, хто не готовий до експериментів із принтами, стилісти радять звернути увагу на матеріали. Замша, шкіра або шерсть із торочками додають образу фактурності та тепла. Інфлюенсерка Марія ду Карму Кейрога поєднала замшеву мідіспідницю з елементами в стилі 1970-х, створюючи образ, який має сучасний вигляд, хоча й черпає натхнення з минулого.

Спідниця, яка підійде для різних образів
Дівчина в дублянці та трендовій спідниці. Фото: Instagram/ritamontezuma

Зимові комбінації теж не обмежують креативність: спідницю з торочками носять з високими чоботами, довгими дублянками або об’ємними светрами. Стилісти відзначають, що торочки на подолі рухаються разом із тілом і додають образу легкості, навіть якщо сам наряд щільний та теплий.

Реклама

Якщо поглянути на тренд загалом, спідниця з торочками – це не лише елемент гардероба, а можливість підкреслити власну індивідуальність. Вона не диктує правила, а пропонує гру з фактурами, довжинами та силуетами. Сьогодні такі спідниці носять як у повсякденному житті, так і для особливих випадків.

Раніше ми писали про те, який одяг зараз неочікувано повернувся в моду. Мова про одну конкретну річ, яка представлена в різних моделях.

Реклама

Також ми повідомляли, який светр знадобиться цієї весни. Як доповнення до базового гардеробу.

мода тренди стиль спідниці 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації