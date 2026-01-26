Речі, що знову повертаються в моду — що шукати у шафі

Дівчина в піджаку з трендовим принтом. Фото: freepik

Навесні 2026 року в моду повертаються речі, які не потребують складних експериментів — достатньо однієї деталі, щоб образ "заграв". Однією з таких стали трохи широкі, прості сорочки, які в модних колах вже охрестили "татовими".

В Glamour розповіли, як цікаво одягнутися, не витрачаючи години перед дзеркалом.

Стилісти відзначають, що саме в універсальності цих сорочок криється їхня сила: вони підлаштовуються під будь-який настрій і будь-який низ, а дрібні деталі створюють характер образу.

Академічна

Вона нагадує сорочку інтелектуала поза роботою або лекцією: чіткий крій, спокійний колір. Щоб образ не здавався суворим, додають несподівану деталь — наприклад, яскравий ремінь або оригінальні туфлі. Така сорочка добре працює з темно-синіми прямими джинсами та лоферами або з білою лляною мідіспідницею і легкими сандалями.

Блакитна жіноча сорочка. Фото з Instagram

Лляна

Повітряна і трохи розслаблена, вона створює відчуття невимушеності. Лляна тканина сама по собі додає спокою, тому досить поєднати сорочку з кремовими палаццо або довгою джинсовою спідницею. Мюлі на невисоких підборах та невелика структурована сумка завершать образ.

Лляна сорочка. Фото з Instagram

Смугаста

М’які смужки викликають легку ностальгію, але мають сучасний вигляд. Смугаста сорочка працює з білими широкими джинсами і шкіряними черевиками, або з олівцевою спідницею кольору camel і тонким светром, накинутим на плечі. Як каже один із дизайнерів, смужка додає руху і настрою навіть у найпростішому поєднанні.

Смугаста сорочка. Фото з Instagram

Класична

Біла або світло-сіра сорочка — база, яка не потребує додаткових акцентів. Вона буде мати вдалий вигляд як з чорними класичними штанами, так і з темним денімом.

Класична біла сорочка. Фото з Instagram

Структурована

Сорочка з щільнішої тканини та чіткими формами має зібраний, але не формальний вигляд. Її можна носити з графітовими прямими штанами або джинсами і туфлями на невисокому підборі.

Структурована сорочка. Фото з Instagram

Фланелева

Фланель добре працює з темним денімом, спідницями і високими чоботами, або як верхній шар поверх простої футболки.

Фланелева сорочка. Фото з Instagram

Стилісти підкреслюють, що фланель "розповідає історію" образу, навіть коли весь інший гардероб стриманий.

