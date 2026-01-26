Речі, що знову повертаються в моду — що шукати у шафі

Одяг, який зараз у моді — неочікувані трендові речі
Навесні 2026 року в моду повертаються речі, які не потребують складних експериментів — достатньо однієї деталі, щоб образ "заграв". Однією з таких стали трохи широкі, прості сорочки, які в модних колах вже охрестили "татовими".
В Glamour розповіли, як цікаво одягнутися, не витрачаючи години перед дзеркалом.
Трендові сорочки — 6 способів носити їх навесні 2026
Стилісти відзначають, що саме в універсальності цих сорочок криється їхня сила: вони підлаштовуються під будь-який настрій і будь-який низ, а дрібні деталі створюють характер образу.
Академічна
Вона нагадує сорочку інтелектуала поза роботою або лекцією: чіткий крій, спокійний колір. Щоб образ не здавався суворим, додають несподівану деталь — наприклад, яскравий ремінь або оригінальні туфлі. Така сорочка добре працює з темно-синіми прямими джинсами та лоферами або з білою лляною мідіспідницею і легкими сандалями.
Лляна
Повітряна і трохи розслаблена, вона створює відчуття невимушеності. Лляна тканина сама по собі додає спокою, тому досить поєднати сорочку з кремовими палаццо або довгою джинсовою спідницею. Мюлі на невисоких підборах та невелика структурована сумка завершать образ.
Смугаста
М’які смужки викликають легку ностальгію, але мають сучасний вигляд. Смугаста сорочка працює з білими широкими джинсами і шкіряними черевиками, або з олівцевою спідницею кольору camel і тонким светром, накинутим на плечі. Як каже один із дизайнерів, смужка додає руху і настрою навіть у найпростішому поєднанні.
Класична
Біла або світло-сіра сорочка — база, яка не потребує додаткових акцентів. Вона буде мати вдалий вигляд як з чорними класичними штанами, так і з темним денімом.
Структурована
Сорочка з щільнішої тканини та чіткими формами має зібраний, але не формальний вигляд. Її можна носити з графітовими прямими штанами або джинсами і туфлями на невисокому підборі.
Фланелева
Фланель добре працює з темним денімом, спідницями і високими чоботами, або як верхній шар поверх простої футболки.
Стилісти підкреслюють, що фланель "розповідає історію" образу, навіть коли весь інший гардероб стриманий.
