Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Одяг, який зараз у моді — неочікувані трендові речі

Одяг, який зараз у моді — неочікувані трендові речі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 18:15
Речі, що знову повертаються в моду — що шукати у шафі
Дівчина в піджаку з трендовим принтом. Фото: freepik

Навесні 2026 року в моду повертаються речі, які не потребують складних експериментів — достатньо однієї деталі, щоб образ "заграв". Однією з таких стали трохи широкі, прості сорочки, які в модних колах вже охрестили "татовими".

В Glamour розповіли, як цікаво одягнутися, не витрачаючи години перед дзеркалом.

Реклама
Читайте також:

Трендові сорочки — 6 способів носити їх навесні 2026

Стилісти відзначають, що саме в універсальності цих сорочок криється їхня сила: вони підлаштовуються під будь-який настрій і будь-який низ, а дрібні деталі створюють характер образу.

Академічна

Вона нагадує сорочку інтелектуала поза роботою або лекцією: чіткий крій, спокійний колір. Щоб образ не здавався суворим, додають несподівану деталь — наприклад, яскравий ремінь або оригінальні туфлі. Така сорочка добре працює з темно-синіми прямими джинсами та лоферами або з білою лляною мідіспідницею і легкими сандалями.

Інтелектуальна сорочка для офіційних виходів
Блакитна жіноча сорочка. Фото з Instagram

Лляна

Повітряна і трохи розслаблена, вона створює відчуття невимушеності. Лляна тканина сама по собі додає спокою, тому досить поєднати сорочку з кремовими палаццо або довгою джинсовою спідницею. Мюлі на невисоких підборах та невелика структурована сумка завершать образ.

Лляна тканина створює легкий образ
Лляна сорочка. Фото з Instagram

Смугаста

М’які смужки викликають легку ностальгію, але мають сучасний вигляд. Смугаста сорочка працює з білими широкими джинсами і шкіряними черевиками, або з олівцевою спідницею кольору camel і тонким светром, накинутим на плечі. Як каже один із дизайнерів, смужка додає руху і настрою навіть у найпростішому поєднанні.

Смугаста сорочка вже не один сезон в моді
Смугаста сорочка. Фото з Instagram

Класична

Біла або світло-сіра сорочка — база, яка не потребує додаткових акцентів. Вона буде мати вдалий вигляд як з чорними класичними штанами, так і з темним денімом.

Базова сорочка на цей сезон
Класична біла сорочка. Фото з Instagram

Структурована

Сорочка з щільнішої тканини та чіткими формами має зібраний, але не формальний вигляд. Її можна носити з графітовими прямими штанами або джинсами і туфлями на невисокому підборі. 

Сорочка, що має оригінальний вигляд
Структурована сорочка. Фото з Instagram

Фланелева

Фланель добре працює з темним денімом, спідницями і високими чоботами, або як верхній шар поверх простої футболки.

Фланелева сорочка, що носять з різними речами
Фланелева сорочка. Фото з Instagram

Стилісти підкреслюють, що фланель "розповідає історію" образу, навіть коли весь інший гардероб стриманий.

Раніше ми писали про те, які речі майже ніколи не покидають тренди. Вони актуальні в різні сезони.

Також ми повідомляли, на якому светрі зробити акцент цієї весни. Він буде наймоднішим.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації