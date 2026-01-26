Вещи, что снова возвращаются в моду — что искать в шкафу

Одежда, которая сейчас в моде — неожиданные трендовые вещи
Весной 2026 года в моду возвращаются вещи, которые не требуют сложных экспериментов — достаточно одной детали, чтобы образ "заиграл". Одной из таких стали чуть широкие, простые рубашки, которые в модных кругах уже окрестили "папиными".
В Glamour рассказали, как интересно одеться, не тратя часы перед зеркалом.
Трендовые рубашки — 6 способов носить их весной 2026 года
Стилисты отмечают, что именно в универсальности этих рубашек кроется их сила: они подстраиваются под любое настроение и любой низ, а мелкие детали создают характер образа.
Академическая
Она напоминает рубашку интеллектуала вне работы или лекции: четкий крой, спокойный цвет. Чтобы образ не казался строгим, добавляют неожиданную деталь — например, яркий ремень или оригинальные туфли. Такая рубашка хорошо работает с темно-синими прямыми джинсами и лоферами или с белой льняной миди-юбкой и легкими сандалиями.
Льняная
Воздушная и немного расслабленная, она создает ощущение непринужденности. Льняная ткань сама по себе добавляет спокойствия, поэтому достаточно сочетать рубашку с кремовыми палаццо или длинной джинсовой юбкой. Мюли на невысоком каблуке и небольшая структурированная сумка завершат образ.
Полосатая
Мягкие полоски вызывают легкую ностальгию, но выглядят современно. Полосатая рубашка работает с белыми широкими джинсами и кожаными ботинками, или с карандашной юбкой цвета camel и тонким свитером, накинутым на плечи. Как говорит один из дизайнеров, полоска добавляет движения и настроения даже в самом простом сочетании.
Классическая
Белая или светло-серая рубашка — база, которая не нуждается в дополнительных акцентах. Она будет удачно смотреться как с черными классическими брюками, так и с темным денимом.
Структурированная
Рубашка из более плотной ткани и четкими формами выглядит собранной, но не формальной. Ее можно носить с графитовыми прямыми брюками или джинсами и туфлями на невысоком каблуке.
Фланелевая
Фланель хорошо работает с темным денимом, юбками и высокими сапогами, или как верхний слой поверх простой футболки.
Стилисты подчеркивают, что фланель "рассказывает историю" образа, даже когда весь остальной гардероб сдержанный.
Ранее мы писали о том, какие вещи почти никогда не покидают тренды. Они актуальны в разные сезоны.
Также мы сообщали, на каком свитере сделать акцент этой весной. Он будет самым модным.
Читайте Новини.LIVE!