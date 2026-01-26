Видео
Україна
Видео

Одежда, которая сейчас в моде — неожиданные трендовые вещи

Одежда, которая сейчас в моде — неожиданные трендовые вещи

Дата публикации 26 января 2026 18:15
Вещи, что снова возвращаются в моду — что искать в шкафу
Девушка в пиджаке с трендовым принтом. Фото: freepik

Весной 2026 года в моду возвращаются вещи, которые не требуют сложных экспериментов — достаточно одной детали, чтобы образ "заиграл". Одной из таких стали чуть широкие, простые рубашки, которые в модных кругах уже окрестили "папиными".

В Glamour рассказали, как интересно одеться, не тратя часы перед зеркалом.

Читайте также:

Трендовые рубашки — 6 способов носить их весной 2026 года

Стилисты отмечают, что именно в универсальности этих рубашек кроется их сила: они подстраиваются под любое настроение и любой низ, а мелкие детали создают характер образа.

Академическая

Она напоминает рубашку интеллектуала вне работы или лекции: четкий крой, спокойный цвет. Чтобы образ не казался строгим, добавляют неожиданную деталь — например, яркий ремень или оригинальные туфли. Такая рубашка хорошо работает с темно-синими прямыми джинсами и лоферами или с белой льняной миди-юбкой и легкими сандалиями.

Інтелектуальна сорочка для офіційних виходів
Женская рубашка голубого цвета. Фото из Instagram

Льняная

Воздушная и немного расслабленная, она создает ощущение непринужденности. Льняная ткань сама по себе добавляет спокойствия, поэтому достаточно сочетать рубашку с кремовыми палаццо или длинной джинсовой юбкой. Мюли на невысоком каблуке и небольшая структурированная сумка завершат образ.

Лляна тканина створює легкий образ
Льняная рубашка. Фото из Instagram

Полосатая

Мягкие полоски вызывают легкую ностальгию, но выглядят современно. Полосатая рубашка работает с белыми широкими джинсами и кожаными ботинками, или с карандашной юбкой цвета camel и тонким свитером, накинутым на плечи. Как говорит один из дизайнеров, полоска добавляет движения и настроения даже в самом простом сочетании.

Смугаста сорочка вже не один сезон в моді
Полосатая рубашка. Фото из Instagram

Классическая

Белая или светло-серая рубашка — база, которая не нуждается в дополнительных акцентах. Она будет удачно смотреться как с черными классическими брюками, так и с темным денимом.

Базова сорочка на цей сезон
Классическая белая рубашка. Фото из Instagram

Структурированная

Рубашка из более плотной ткани и четкими формами выглядит собранной, но не формальной. Ее можно носить с графитовыми прямыми брюками или джинсами и туфлями на невысоком каблуке.

Сорочка, що має оригінальний вигляд
Структурированная рубашка. Фото из Instagram

Фланелевая

Фланель хорошо работает с темным денимом, юбками и высокими сапогами, или как верхний слой поверх простой футболки.

Фланелева сорочка, що носять з різними речами
Фланелевая рубашка. Фото из Instagram

Стилисты подчеркивают, что фланель "рассказывает историю" образа, даже когда весь остальной гардероб сдержанный.

Ранее мы писали о том, какие вещи почти никогда не покидают тренды. Они актуальны в разные сезоны.

Также мы сообщали, на каком свитере сделать акцент этой весной. Он будет самым модным.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
