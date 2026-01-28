Видео
Модная зимняя находка — теплая юбка с эффектной бахромой

Дата публикации 28 января 2026 11:00
Теплая юбка с бахромой — главная находка гардероба 2026 года
Теплая юбка. Фото: freepik

Бахрома — это не просто украшение, а способ добавить изюминки даже самому простому образу. Они сопровождают моду уже тысячи лет и сегодня дизайнеры не ограничиваются этническими мотивами, а превращают бахрому в инструмент, который позволяет играть с пропорциями и текстурами в одежде.

Это подчеркивает издание Vogue.

Читайте также:

Бахрома на юбках возвращается

Особенно заметно это на юбках. От длинных миди до коротких моделей — бахрома появляется почти на всех вариациях. Португальские модницы вообще превратили клетчатую юбку с бахромой в свой любимый зимний вариант. Инфлюенсер Каэтана Ботелью Афонсу показала, как можно сочетать клетку с другим принтом, например полосками на свитере, и не потерять баланс. Ее образ завершили балетки на плоской подошве.

Яка спідниця стала хітом цієї зими
Клетчатая юбка с бахромой. Фото: Instagram/caetanaba

Для тех, кто не готов к экспериментам с принтами, стилисты советуют обратить внимание на материалы. Замша, кожа или шерсть с бахромой добавляют образу фактурности и тепла. Инфлюенсер Мария ду Карму Кейрога соединила замшевую миди-юбку с элементами в стиле 1970-х, создавая образ, который выглядит современно, хотя и черпает вдохновение из прошлого.

Спідниця, яка підійде для різних образів
Девушка в дубленке и трендовой юбке. Фото: Instagram/ritamontezuma

Зимние комбинации тоже не ограничивают креативность: юбку с бахромой носят с высокими сапогами, длинными дубленками или объемными свитерами. Стилисты отмечают, что бахрома на подоле двигается вместе с телом и добавляет образу легкости, даже если сам наряд плотный и теплый.

Если взглянуть на тренд в целом, юбка с бахромой — это не только элемент гардероба, а возможность подчеркнуть собственную индивидуальность. Она не диктует правила, а предлагает игру с фактурами, длинами и силуэтами. Сегодня такие юбки носят как в повседневной жизни, так и для особых случаев.

Ранее мы писали о том, какая одежда сейчас неожиданно вернулась в моду. Речь об одной конкретной вещи, которая представлена в разных моделях.

Также мы сообщали, какой свитер понадобится этой весной. Как дополнение к базовому гардеробу.

мода тренды стиль юбки 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
