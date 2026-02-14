Стильні сережки 2026 — як доповнити образ за останнім словом моди

На що звернути увагу при виборі сережок у 2026 році — поради
Сережки можуть змінити образ до невпізнання, навіть якщо ви обрали досить прості речі для нього. У 2026 році в тренді деталі, які мають стриманий вигляд, але водночас вдало завершують будь-який образ.
Новини.LIVE розповість про три види, які точно будуть актуальні і як обрати для себе ідеальну пару.
Найстильніші сережки сезону 2026
Подовжені сережки з перлиною
Такі сережки роблять шию візуально довшою і додають образу легкості. Вони вдалий вигляд мають із високим коміром, зібраним волоссям або акуратними зачісками. Окремої уваги варта невелика перлина на тонкому підвісі без додаткових каменів чи декору – саме така форма має природний і дорогий вигляд.
Мініатюрні сережки з каменем
Невеликі підвіски з одним каменем додають легку світлову точку біля обличчя, не перевантажуючи образ. Вони ідеальні для повсякденного стилю. Ці сережки можна носити під сорочки, жакети, базові пальта. Тому сміливо обирайте прості форми.
Подвійні золоті кільця
Мінімалістичні кільця-конго підходять практично до всього і не прив’язані до конкретного стилю або події. Їх можна носити з шарфами, светрами, пальтами, адже вони створюють спокійний акцент, який працює з будь-яким одягом. Для схожого ефекту обирайте гладку поверхню, малий діаметр, і без підвісів в цьому випадку.
