Стильні сережки 2026 — як доповнити образ за останнім словом моди

Дівчина в гарних сережках. Фото: freepik

Сережки можуть змінити образ до невпізнання, навіть якщо ви обрали досить прості речі для нього. У 2026 році в тренді деталі, які мають стриманий вигляд, але водночас вдало завершують будь-який образ.

Новини.LIVE розповість про три види, які точно будуть актуальні і як обрати для себе ідеальну пару.

Реклама

Читайте також:

Найстильніші сережки сезону 2026

Подовжені сережки з перлиною

Такі сережки роблять шию візуально довшою і додають образу легкості. Вони вдалий вигляд мають із високим коміром, зібраним волоссям або акуратними зачісками. Окремої уваги варта невелика перлина на тонкому підвісі без додаткових каменів чи декору – саме така форма має природний і дорогий вигляд.

Сережки з перлиною. Фото з Instagram

Мініатюрні сережки з каменем

Невеликі підвіски з одним каменем додають легку світлову точку біля обличчя, не перевантажуючи образ. Вони ідеальні для повсякденного стилю. Ці сережки можна носити під сорочки, жакети, базові пальта. Тому сміливо обирайте прості форми.

Сережки з каменем. Фото з Instagram

Подвійні золоті кільця

Мінімалістичні кільця-конго підходять практично до всього і не прив’язані до конкретного стилю або події. Їх можна носити з шарфами, светрами, пальтами, адже вони створюють спокійний акцент, який працює з будь-яким одягом. Для схожого ефекту обирайте гладку поверхню, малий діаметр, і без підвісів в цьому випадку.

Золоті кільця. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які прикраси будуть актуальними в сезоні весна-літо 2026 року. Їх не можна залишати без уваги.

Також ми повідомляли, який зимовий аксесуар зробила трендовим цього сезону Дженніфер Лоуренс.