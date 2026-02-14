Видео
Главная Культ На что обратить внимание при выборе сережек в 2026 году — советы

На что обратить внимание при выборе сережек в 2026 году — советы

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 09:22
Стильные серьги 2026 — как дополнить образ по последнему слову моды
Девушка в красивых серьгах. Фото: freepik

Серьги могут изменить образ до неузнаваемости, даже если вы выбрали достаточно простые вещи для него. В 2026 году в тренде детали, которые выглядят сдержанно, но при этом удачно завершают любой образ.

Новини.LIVE расскажет о трех видах, которые точно будут актуальны и как выбрать для себя идеальную пару.

Читайте также:

Самые стильные серьги сезона 2026

Удлиненные серьги с жемчужиной

Такие серьги делают шею визуально длиннее и добавляют образу легкости. Они удачно смотрятся с высоким воротником, собранными волосами или аккуратными прическами. Отдельного внимания стоит небольшая жемчужина на тонком подвесе без дополнительных камней или декора — именно такая форма выглядит естественно и дорого.

Сережки з перлинами в тренді цього року
Серьги с жемчужиной. Фото из Instagram

Миниатюрные серьги с камнем

Небольшие подвески с одним камнем добавляют легкую световую точку возле лица, не перегружая образ. Они идеальны для повседневного стиля. Эти серьги можно носить под рубашки, жакеты, базовые пальто. Поэтому смело выбирайте простые формы.

Які сережки найбільше підійдуть для повсякденних образів
Серьги с камнем. Фото из Instagram

Двойные золотые кольца с камнями

Минималистичные кольца-конго подходят практически ко всему и не привязаны к конкретному стилю или событию. Их можно носить с шарфами, свитерами, пальто, ведь они создают спокойный акцент, который работает с любой одеждой. Для похожего эффекта выбирайте гладкую поверхность, малый диаметр, и без подвесов в этом случае.

Кільця-конго підходять практично до всього
Золотые кольца. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие украшения будут актуальными в сезоне весна-лето 2026 года. Их нельзя оставлять без внимания.

Также мы сообщали, какой зимний аксессуар сделала трендовым в этом сезоне Дженнифер Лоуренс.

мода тренды стиль украшения сережки
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
