У Дорофєєвої проблеми зі здоров’ям — знову перенесено концерт

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва знову звернулася до фанатів із непростою новиною. Через проблеми зі здоров’ям співачка була змушена перенести ще один закордонний концерт. Артистка зізналась, що відновлення йде повільніше, ніж вона очікувала.

Розповідає Новини.LIVE посилаючись на Telegram-канал співачки.

Реклама

Читайте також:

Що сталося з Дорофєєвою

Українська співачка Надя Дорофєєва публічно розповіла про погіршення свого самопочуття та пояснила, чому концерт у Варшаві, запланований на 14 лютого, не відбудеться в обіцяний час. Про це вона написала у своїх соцмережах.

За словами Наді, процес відновлення затягнувся. Лікарі й досі не дозволяють їй повертатися до активного ритму життя, а будь-які фізичні навантаження наразі під забороною. Артистка не стала розкривати діагноз, однак дала зрозуміти, що все серйозно. Окремо вона подякувала слухачам за терпіння та підтримку.

Скриншот з Telegram-каналу Дорофєєвої

Попри це, у графіку співачки залишається концерт у Києві. Виступ в Osocor Residence запланований на 21 лютого 2026 року. Фанати щиро сподіваються, що до цього часу Надя почуватиметься краще й зможе повернутися до живого спілкування з публікою.

Раніше ми писали про те, як Демі Мур вдається мати такий стильний вигляд у 60+.

Також ми повідомляли, яка річ є найдорожчою в гардеробі фіналістки "Холостяк-14". Розповідаємо, скільки вона коштує.