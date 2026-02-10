У Дорофеевой проблемы со здоровьем — снова перенесен концерт

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева снова обратилась к фанатам с непростой новостью. Из-за проблем со здоровьем певица была вынуждена перенести еще один зарубежный концерт. Артистка призналась, что восстановление идет медленнее, чем она ожидала.

Рассказывает Новини.LIVE ссылаясь на Telegram-канал певицы.

Что произошло с Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева публично рассказала об ухудшении своего самочувствия и объяснила, почему концерт в Варшаве, запланированный на 14 февраля, не состоится в обещанное время. Об этом она написала в своих соцсетях.

По словам Нади, процесс восстановления затянулся. Врачи до сих пор не позволяют ей возвращаться к активному ритму жизни, а любые физические нагрузки пока под запретом. Артистка не стала раскрывать диагноз, однако дала понять, что все серьезно. Отдельно она поблагодарила слушателей за терпение и поддержку.

Скриншот из Telegram-канала Дорофеевой

Несмотря на это, в графике певицы остается концерт в Киеве. Выступление в Osocor Residence запланировано на 21 февраля 2026 года. Фанаты искренне надеются, что к этому времени Надя будет чувствовать себя лучше и сможет вернуться к живому общению с публикой.

