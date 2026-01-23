Наймодніша куртка весни-2026 — шкіряний бомбер у стилі 90-х

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik

Весною цього року мода знову повернула в бік об’ємного верхнього одягу. Якщо минулого сезону у фаворі були байкерські куртки з потертостями, то тепер на вулицях все частіше можна побачити шкіряні бомбери — від оверсайз до акуратних авіаторів. Вони легко вписуються у повсякденні образи й дозволяють експериментувати з багатошаровістю.

Саме за це їх і люблять модниці, пише Новини.LIVE.

Трендовий верхній одяг на цю весну

Мішкуваті бомбери відрізняються універсальністю. Їх можна одягти поверх сукні по фігурі, поєднати з трикотажними комплектами або носити з джинсами й офісною сорочкою. Streetstyle-зірки вже давно підказали, що бомбер не боїться несподіваних комбінацій. Короткі шорти та прозорі гетри з лоферами, плісировані спідниці з грубими черевиками, шкіряні штани з базовою футболкою — усе це буде мати доречний вигляд.

Шкіряний оверсайз-бомбер. Фото з Instagram

Стилісти відзначають, що ключовий ефект бомбера у його формі та текстурі. Авіаторські моделі з манжетами та стійкою роблять силует більш структурованим, а оверсайз-бомбери надають образу легкої недбалості, яка зараз дуже популярна серед молодих дизайнерів.

Модель Белла Гадід. Фото: Instagram/vogue_ukraine

Серед тих, хто задає тренди, Белла Гадід — постійний приклад того, як бомбер може бути частиною складних образів: вона комбінує його з елегантними костюмами, широкими брюками й навіть з класичними сукнями. За словами дизайнерів, така свобода стилю — головна перевага шкіряних бомберів, бо вони однаково добре працюють як у денному, так і в вечірньому вбранні.

