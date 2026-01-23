Видео
Самая стильная верхняя одежда этой весны — бомбер из 90-х

Самая стильная верхняя одежда этой весны — бомбер из 90-х

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:42
Самая модная куртка весны-2026 — кожаный бомбер в стиле 90-х
Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik

Весной этого года мода снова повернула в сторону объемной верхней одежды. Если в прошлом сезоне в фаворе были байкерские куртки с потертостями, то теперь на улицах все чаще можно увидеть кожаные бомберы — от оверсайз до аккуратных авиаторов. Они легко вписываются в повседневные образы и позволяют экспериментировать с многослойностью.

Именно за это их и любят модницы, пишет Новини.LIVE.

Мешковатые бомберы отличаются универсальностью, их можно надеть поверх платья по фигуре, сочетать с трикотажными комплектами или носить с джинсами и офисной рубашкой. Streetstyle-звезды уже давно подсказали, что бомбер не боится неожиданных комбинаций. Короткие шорты и прозрачные гетры с лоферами, плиссированные юбки с грубыми ботинками, кожаные брюки с базовой футболкой — все это будет смотреться уместно.

Бомбер у стилі 90-х є універсальним вибором
Кожаный оверсайз-бомбер. Фото из Instagram

Стилисты отмечают, что ключевой эффект бомбера в его форме и текстуре. Авиаторские модели с манжетами и стойкой делают силуэт более структурированным, а оверсайз-бомберы придают образу легкую небрежность, которая сейчас очень популярна среди молодых дизайнеров.

Бомбер, що відрізняється формою та текстурою
Модель Белла Хадид. Фото: Instagram/vogue_ukraine

Среди тех, кто задает тренды, Белла Хадид — постоянный пример того, как бомбер может быть частью сложных образов: она комбинирует его с элегантными костюмами, широкими брюками и даже с классическими платьями. По словам дизайнеров, такая свобода стиля — главное преимущество кожаных бомберов, так как они одинаково хорошо работают как в дневном, так и в вечернем наряде.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
