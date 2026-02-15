Мама дала дитині ім’я з "Голодних ігор" — ця новина підірвала соцмережі

Відома блогерка зі своєю дочкою. Фото: Instagram/rydelfunk

Американську інфлюенсерку Райдeл Фанк почали активно обговорювати у соцмережах через ім’я її наймолодшої доньки. Батьки назвали дівчинку Sugar Lover — і це викликало справжню бурю коментарів в соцмережі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Реклама

Читайте також:

Яке ім’я здивувало мережу

Фанк, яка виховує чотирьох дітей, уже давно привертає увагу своєю родиною: старші діти мають імена Super, Sweetie та Storm. Але саме новонароджена Sugar Lover викликала хвилю критики та здивування. Користувачі соцмереж не стримували емоцій, деякі навіть порівнювали вибір батьків із антиутопією "Голодні ігри".

"Ми з кожним днем усе ближче до того, щоб "Голодні ігри" стали реальністю", — написав один із коментаторів.

Багато людей підкреслили, що незвичне ім’я може стати тягарем у дорослому житті: діти ростуть, відвідують школу, заводять друзів, і до цього всього додається унікальне ім’я, яке не завжди легко пояснити оточуючим. Деякі припустили, що діти, отримавши такі імена, швидше за все, змінять їх, коли стануть повнолітніми.

Та знайшлися й ті, хто став на захист матері. Прихильники Фанк зазначили, що батьки мають право обирати імена своїм дітям і що унікальні імена можуть допомогти вирости їм впевненими та помітними. Є й припущення, що родина могла використовувати ці імена як псевдоніми в соцмережах, щоб захистити приватність дітей. Саме це Фанк наразі це ніяк не коментує.

Раніше ми писали про те, що психолог поділився головними ознаками щасливих стосунків.

Також ми повідомляли про дієвий спосіб, що допоможе кинути палити вейп.