Главная Культ Необычное имя — как мама назвала малыша в стиле "Голодных игр"

Необычное имя — как мама назвала малыша в стиле "Голодных игр"

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 20:01
Мама дала ребенку имя из "Голодных игр" — эта новость взорвала соцсети
Известный блогер со своей дочерью. Фото: Instagram/rydelfunk

Американскую инфлюенсерку Райдел Фанк начали активно обсуждать в соцсетях из-за имени ее младшей дочери. Родители назвали девочку Sugar Lover и это вызвало настоящую бурю комментариев в соцсети.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Читайте также:

Какое имя удивило сеть

Фанк, которая воспитывает четверых детей, уже давно привлекает внимание своей семьей: старшие дети имеют имена Super, Sweetie и Storm. Но именно новорожденная Sugar Lover вызвала волну критики и удивления. Пользователи соцсетей не сдерживали эмоций, некоторые даже сравнивали выбор родителей с антиутопией "Голодные игры".

"Мы с каждым днем все ближе к тому, чтобы "Голодные игры" стали реальностью", — написал один из комментаторов.

Многие люди подчеркнули, что необычное имя может стать обузой во взрослой жизни: дети растут, посещают школу, заводят друзей, и к этому всему добавляется уникальное имя, которое не всегда легко объяснить окружающим. Некоторые предположили, что дети, получив такие имена, скорее всего, сменят их, когда станут совершеннолетними.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но нашлись и те, кто встал на защиту матери. Сторонники Фанк отметили, что родители имеют право выбирать имена своим детям и уникальные имена могут помочь вырасти им уверенными и заметными. Есть и предположение, что семья могла использовать эти имена как псевдонимы в соцсетях, чтобы защитить приватность детей. Именно это Фанк пока это никак не комментирует.

Ранее мы писали о том, что психолог поделился главными признаками счастливых отношений.

Также мы сообщали о действенном способе, который поможет бросить курить вейп.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
