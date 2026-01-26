З чим носити пуховик після 50 років — практичні поради

Жінка в стильному образі. Фото: freepik

Пуховик після 50 — це не про "аби тепло", а про продуманий образ, в якому можна мати стильний вигляд. Ми поділимося секретами, як носити його так, щоб мати сучасний і молодший вигляд.

Як вдало стилізувати пуховик в образі після 50

Почнімо з довжини. Вона може бути різною, але найвиграшніший варіант — нижче пояса. Така куртка вдало підкреслить фігуру. Міді — окрема любов: у чорному, графітовому чи темно-синьому воно буде мати зібраний і стриманий вигляд. Якщо хочеться світла, то майте на увазі, що молочний або бежевий мають кращий вигляд за чорний і роблять обличчя свіжішим.

Фуксія, насичений синій або зелений теж цілком доречні, якщо решта образу спокійна. Один яскравий елемент завжди читається краще, ніж кілька дрібних. До речі, складні відтінки мають дорожчий вигляд.

Фасон має значення. Лаконічний крій, рівна строчка, мінімум декору. Стьобка — акуратна, без надмірного об’єму. Пояс або внутрішня кулиска — не для того, щоб затягнути талію, а щоб задати форму. Легкий натяк на силует "пісочного годинника" зробить образ більш елегантним.

Знизу краще працюють прості рішення, а саме прямі брюки, класичні джинси без потертостей і рваних деталей. До образу з пуховиком пасуватимуть шкіряні черевики, ботильйони або чоботи на низькому стійкому підборі.

Серед аксесуарів до пуховика варто обрати кашемірову або вовняну шапку, шарф і рукавички в одному стилі. Якщо образ здається надто спокійним, додайте шарф активного кольору — бордового, глибокого зеленого, червоного. На тлі бежевого пуховика він буде мати особливо виразний, але не різкий вигляд.

