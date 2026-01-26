С чем носить пуховик после 50 лет — практические советы

Женщина в стильном образе. Фото: freepik

Пуховик после 50 — это не про "лишь бы тепло", а про продуманный образ, в котором можно выглядеть стильно. Мы поделимся секретами, как носить его так, чтобы выглядеть современно и моложе.

Как удачно стилизовать пуховик в образе после 50

Начнем с длины. Она может быть разной, но самый выигрышный вариант — ниже пояса. Такая длина удачно подчеркнет фигуру. Миди — отдельная любовь: в черном, графитовом или темно-синем оно будет выглядеть собранным и сдержанным. Если хочется света, то имейте в виду, что молочный или бежевый смотрятся лучше черного и делают лицо более свежим.

Фуксия, насыщенный синий или зеленый тоже вполне уместны, если остальной образ спокойный. Один яркий элемент всегда читается лучше, чем несколько мелких. Кстати, сложные оттенки выглядят дороже.

Фасон имеет значение. Лаконичный крой, ровная строчка, минимум декора. Стежка — аккуратная, без чрезмерного объема. Пояс или внутренняя кулиска — не для того, чтобы затянуть талию, а чтобы задать форму. Легкий намек на силуэт "песочных часов" сделает образ более элегантным.

Снизу лучше работают простые решения, а именно прямые брюки, классические джинсы без потертостей и рваных деталей. К образу с пуховиком подойдут кожаные ботинки, ботильоны или сапоги на низком устойчивом каблуке.

Среди аксессуаров к пуховику стоит выбрать кашемировую или шерстяную шапку, шарф и перчатки в одном стиле. Если образ кажется слишком спокойным, добавьте шарф активного цвета — бордового, глубокого зеленого, красного. На фоне бежевого пуховика он будет выглядеть особенно выразительно, но не резко.

