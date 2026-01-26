Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Пуховик после 50 лет — с чем носить, чтобы выглядеть моложе

Пуховик после 50 лет — с чем носить, чтобы выглядеть моложе

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:37
С чем носить пуховик после 50 лет — практические советы
Женщина в стильном образе. Фото: freepik

Пуховик после 50 — это не про "лишь бы тепло", а про продуманный образ, в котором можно выглядеть стильно. Мы поделимся секретами, как носить его так, чтобы выглядеть современно и моложе.

Новини.LIVE поделится своим мнением по этому поводу.

Реклама
Читайте также:

Как удачно стилизовать пуховик в образе после 50

Начнем с длины. Она может быть разной, но самый выигрышный вариант — ниже пояса. Такая длина удачно подчеркнет фигуру. Миди — отдельная любовь: в черном, графитовом или темно-синем оно будет выглядеть собранным и сдержанным. Если хочется света, то имейте в виду, что молочный или бежевый смотрятся лучше черного и делают лицо более свежим.

Фуксия, насыщенный синий или зеленый тоже вполне уместны, если остальной образ спокойный. Один яркий элемент всегда читается лучше, чем несколько мелких. Кстати, сложные оттенки выглядят дороже.

Фасон имеет значение. Лаконичный крой, ровная строчка, минимум декора. Стежка — аккуратная, без чрезмерного объема. Пояс или внутренняя кулиска — не для того, чтобы затянуть талию, а чтобы задать форму. Легкий намек на силуэт "песочных часов" сделает образ более элегантным.

Снизу лучше работают простые решения, а именно прямые брюки, классические джинсы без потертостей и рваных деталей. К образу с пуховиком подойдут кожаные ботинки, ботильоны или сапоги на низком устойчивом каблуке.

Среди аксессуаров к пуховику стоит выбрать кашемировую или шерстяную шапку, шарф и перчатки в одном стиле. Если образ кажется слишком спокойным, добавьте шарф активного цвета — бордового, глубокого зеленого, красного. На фоне бежевого пуховика он будет выглядеть особенно выразительно, но не резко.

Ранее мы писали о том, какая стильная верхняя одежда возвращается этой зимой из моды 90-х.

Также мы сообщали, какие вещи из той же эпохи 90-х еще будут актуальными в 2026 году. Они станут новой базой.

мода стиль женщины за 50 лет куртка верхняя одежда
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации