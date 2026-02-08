Тренд 2026, который вас удивит — фартук в ежедневных образах

Юбка-фартук. Фото: freepik

Фартук больше не только для кухни. В этом году он покидает домашнее пространство и попадает на улицу, в офис и даже на светские события, превратившись в элемент гардероба, который провоцирует и удивляет.

В Elle рассказали, почему эта вещь наконец-то получила шанс стать заметной деталью образа.

Казалось бы, фартук всегда был утилитарной вещью: ткань с карманами, рюшами или принтами, которая защищала одежду во время готовки. Но после показа Miu Miu SS26 его смысл радикально изменился.

Фартук вместо сумки

Миучча Прада поставила фартук в центр внимания: модели выходили на подиум в самых разных вариациях — некоторые носили его как акцент поверх платья или рубашки, другие — как самостоятельную единицу, напоминающую мини-платье или тунику. На одном показе можно было увидеть однотонные минималистичные модели рядом с яркими цветочными, а объемные и приталенные силуэты сосуществовали, создавая ощущение игры с формой и пропорциями.

Miu Miu SS26. Фото из Elle

Стилисты отмечают, что ключевая ценность тренда — в контрасте. Фартук "домашнего" типа органично смотрится, когда его сочетают с базовыми вещами гардероба: белой рубашкой, тонким гольфом или лонгсливом. Прямые джинсы, классические брюки или даже легкие юбки миди помогают уравновесить образ, а благодаря особым деталям — карманам, рюшам, фактуре ткани — фартук становится самостоятельным элементом.

Miu Miu SS26. Фото из Elle

Среди повседневных образов фартук не уступает и в женственных комбинациях. Он интересно работает с минималистичными платьями, юбками и шелковыми топами, играя на текстурных контрастах. Для тех, кто боится экспериментов, стилисты советуют начать с нейтральных цветов и простых форм, а для тех, кто готов к смелым решениям — стоит сочетать разные фактуры и принты, что создает эффект "одежды с историей", когда вещь сама рассказывает историю образа.

