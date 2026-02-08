Відео
Головна Культ Цю "домашню" річ у 2026 носять замість аксесуарів

Дата публікації: 8 лютого 2026 08:58
Тренд 2026, який вас здивує — фартух у щоденних образах
Спідниця-фартух. Фото: freepik

Фартух більше не лише для кухні. Цього року він покидає домашній простір і потрапляє у вулицю, офіс та навіть на світські події, перетворившись на елемент гардеробу, який провокує та дивує. 

В Elle розповіли, чому ця річ нарешті отримала шанс стати помітною деталлю образу.

Здавалось би, фартух завжди був утилітарною річчю: тканина з кишенями, рюшами чи принтами, що захищала одяг під час готування. Але після показу Miu Miu SS26 його сенс радикально змінився. 

Фартух замість сумки

Міучча Прада поставила фартух у центр уваги: моделі виходили на подіум у його найрізноманітніших варіаціях — деякі носили його як акцент поверх сукні або сорочки, інші — як самостійну одиницю, що нагадувала міні-сукню або туніку. На одному показі можна було побачити однотонні мінімалістичні моделі поруч із яскравими квітковими, а об’ємні та приталені силуети співіснували, створюючи відчуття гри з формою та пропорціями.

Фартує став частиною образу у 2026 році
Miu Miu SS26. Фото з Elle

Стилісти відзначають, що ключова цінність тренду — у контрасті. Фартух "домашнього" типу має органічний вигляд, коли його поєднують із базовими речами гардеробу: білою сорочкою, тонким гольфом або лонгслівом. Прямі джинси, класичні штани або навіть легкі спідниці міді допомагають врівноважити образ, а завдяки особливим деталям — кишеням, рюшам, фактурі тканини — фартух стає самостійним елементом.

Фартує стає самостійним елементом в образі
Miu Miu SS26. Фото з Elle

Серед повсякденних образів фартух не поступається й у жіночних комбінаціях. Він цікаво працює з мінімалістичними сукнями, спідницями та шовковими топами, граючи на текстурних контрастах. Для тих, хто боїться експериментів, стилісти радять почати з нейтральних кольорів і простих форм, а для тих, хто готовий до сміливих рішень — варто поєднувати різні фактури і принти, що створює ефект "одягу з історією", коли річ сама розповідає історію образу.

мода тренди речі стиль 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
