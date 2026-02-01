Видео
Главная Культ Удачные инвестиции — свитера, что комбинируются со всем в 2026

Удачные инвестиции — свитера, что комбинируются со всем в 2026

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:07
В какие свитера инвестировать этой зимой — универсальные модели
Красивая девушка в свитере. Фото: freepik

Зима 2026 года ставит на первое место комфорт и подвижность, а оверсайз-свитер оказывается в центре внимания. Это не просто теплая одежда, а вещь, которая позволяет чувствовать свободу в повседневной жизни и при этом выглядеть стильно. Эта зима доказывает, что свитер может быть и самостоятельным элементом образа, и базой для многослойных сочетаний.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Дизайнеры осенне-зимних коллекций 2025/2026 единодушно показали, что оверсайз перестал быть трендом, он стал нормой.

Самый модный свитер этого сезона

Одно из новых прочтений сезона — носить свитер как платье. Короткий до колена или чуть выше, из плотного трикотажа, он сам по себе формирует образ. Стилисты обращают внимание на контраст между объемом верха и более массивной обувью: мунбутсы или slouchy-сапоги добавляют пропорциональности и завершенности образу.

Светр може стати сукнею в образі
Chanel. Фото из Elle

Второй способ использования — многослойность. Свитер становится центральным слоем, надевая его на тонкие водолазки, рубашки или поло, под пальто или пуховик.

Что касается цвета, зима-2026 не ограничивается только нейтральными оттенками. Так, серый, графит, молочный или шоколадный формируют основу капсульного гардероба, но в образах все чаще появляются насыщенные цвета: глубокий зеленый, ягодный, голубой или теплый оранжевый.

Оверсайз-светр цієї зими в тренді
Acne Studios. Фото из Elle

Таким образом, оверсайз-свитер этой зимой — это возможность экспериментировать с образами. Он одновременно может быть платьем, базовым слоем или акцентным элементом, адаптируясь под разные стили и настроение. У дизайнеров и стилистов нет сомнений: такая вещь действительно становится той, что переживет сезон и останется в гардеробе надолго.

мода тренды стиль свитер 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
