Вдалі інвестиції — светри, які комбінуються з усім у 2026 році

Вдалі інвестиції — светри, які комбінуються з усім у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 11:07
В які светри інвестувати цієї зими — універсальні моделі
Гарна дівчина в светрі. Фото: freepik

Зима 2026 року ставить на перше місце комфорт і рухливість, а оверсайз-светр виявляється у центрі уваги. Це не просто теплий одяг, а річ, яка дозволяє відчувати свободу в повсякденному житті та водночас мати стильний вигляд. Ця зима доводить, що светр може бути і самостійним елементом образу, і базою для багатошарових поєднань.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Дизайнери осінньо-зимових колекцій 2025/2026 одностайно показали, що оверсайз перестав бути трендом, він став нормою.

Наймодніший светр цього сезону

Одне з нових прочитань сезону — носити светр як сукню. Короткий до коліна або трохи вище, з щільного трикотажу, він сам по собі формує образ. Стилісти звертають увагу на контраст між об’ємом верху і більш масивним взуттям: мунбутси або slouchy-чоботи додають пропорційності й завершеності образу.

Светр може стати сукнею в образі
Chanel. Фото з Elle

Другий спосіб використання — багатошаровість. Светр стає центральним шаром, надягаючи його на тонкі водолазки, сорочки або поло, під пальто чи пуховик.

Що стосується кольору, зима-2026 не обмежується тільки нейтральними відтінками. Так, сірий, графіт, молочний або шоколадний формують основу капсульного гардероба, але в образах дедалі частіше з’являються насичені кольори: глибокий зелений, ягідний, блакитний або теплий помаранчевий.

Оверсайз-светр цієї зими в тренді
Acne Studios. Фото з Elle

Таким чином, оверсайз-светр цієї зими — це можливість експериментувати з образами. Він одночасно може бути сукнею, базовим шаром або акцентним елементом, адаптуючись під різні стилі і настрій. У дизайнерів і стилістів немає сумнівів: така річ справді стає тією, що переживе сезон і залишиться у гардеробі надовго.

мода тренди стиль светр 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
