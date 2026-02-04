Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ От Givenchy до Tom Ford — 3 лучших парфюма с нотой пачули

От Givenchy до Tom Ford — 3 лучших парфюма с нотой пачули

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 19:50
Пачули в парфюмах — 3 элегантных аромата, звучащих благородно
Флакон с духами. Фото: freepik

Пачули — нота, которая всегда привлекает внимание. Она может быть нежной и загадочной одновременно, окутывая аромат глубоким, почти магическим шлейфом. Правильно подобранные духи с пачули легко становятся частью ежедневного ритуала.

Новини.LIVE расскажет, на какие ароматы с пачули стоит обратить внимание.

Реклама
Читайте также:

3 особенных аромата на 2026 год

  • Givenchy L'Interdit

Современная версия классики, где цветы встречают темную глубину пачули. Аромат одновременно сдержанный и смелый: жасмин и тубероза создают прозрачную цветочную основу, а пачули и ветивер добавляют духам немного загадки. Здесь чувствуется контраст и непредсказуемость аромата, как первые аккорды хорошей истории, которая заставляет оставаться с ними до конца.

  • Tom Ford Private Blend Bois Marocain

Парфюм, переносящий в мир древесной магии. Основу составляют три ноты, но они живут своей жизнью: зеленая туя, кедр и розовый перец звучат одновременно свежо и глубоко. Пачули здесь проявляется как природная сила, не отвлекающая, а подчеркивающая характер. Это аромат, который не пытается всем понравиться, а раскрывается только тем, кто прислушивается.

  • Guerlain Absolus Allegoria Patchouli Ardent

Вечерняя, загадочная версия пачули. Здесь она не просто нота, а полноценный герой композиции, обрамленный розой, мускусом и мягкой кожей. Каждый вдох — как маленький мост между теплом земли и прохладой ночного воздуха. Это аромат для моментов, когда хочется задержать время и дать шлейфу рассказать собственную историю.

Ранее мы писали о том, какие женские духи вошли в историю. Они подойдут даже для особенных моментов.

Также мы сообщали, какие духи являются любимыми у француженок. Станут хитом 2026 года.

мода духи аромат стиль запах
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации