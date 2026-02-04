Пачули в парфюмах — 3 элегантных аромата, звучащих благородно

Флакон с духами. Фото: freepik

Пачули — нота, которая всегда привлекает внимание. Она может быть нежной и загадочной одновременно, окутывая аромат глубоким, почти магическим шлейфом. Правильно подобранные духи с пачули легко становятся частью ежедневного ритуала.

Новини.LIVE расскажет, на какие ароматы с пачули стоит обратить внимание.

Givenchy L'Interdit

Современная версия классики, где цветы встречают темную глубину пачули. Аромат одновременно сдержанный и смелый: жасмин и тубероза создают прозрачную цветочную основу, а пачули и ветивер добавляют духам немного загадки. Здесь чувствуется контраст и непредсказуемость аромата, как первые аккорды хорошей истории, которая заставляет оставаться с ними до конца.

Tom Ford Private Blend Bois Marocain

Парфюм, переносящий в мир древесной магии. Основу составляют три ноты, но они живут своей жизнью: зеленая туя, кедр и розовый перец звучат одновременно свежо и глубоко. Пачули здесь проявляется как природная сила, не отвлекающая, а подчеркивающая характер. Это аромат, который не пытается всем понравиться, а раскрывается только тем, кто прислушивается.

Guerlain Absolus Allegoria Patchouli Ardent

Вечерняя, загадочная версия пачули. Здесь она не просто нота, а полноценный герой композиции, обрамленный розой, мускусом и мягкой кожей. Каждый вдох — как маленький мост между теплом земли и прохладой ночного воздуха. Это аромат для моментов, когда хочется задержать время и дать шлейфу рассказать собственную историю.

