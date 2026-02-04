Пачулі в парфумах — 3 елегантні аромати, що звучать благородно

Флакон з парфумами. Фото: freepik

Пачулі — нота, яка завжди привертає увагу. Вона може бути ніжною і загадковою водночас, огортаючи аромат глибоким, майже магічним шлейфом. Правильно підібрані парфуми з пачулі легко стають частиною щоденного ритуалу.

Новини.LIVE розповість, на які аромати з пачулі варто звернути увагу.

Реклама

Читайте також:

3 особливі аромати на 2026 рік

Givenchy L’Interdit

Сучасна версія класики, де квіти зустрічають темну глибину пачулі. Аромат одночасно стриманий і сміливий: жасмін і тубероза створюють прозору квіткову основу, а пачулі і ветивер додають парфумам трохи загадки. Тут ще відчувається контраст і його непередбачуваність, як перші акорди хорошої історії, яка змушує залишатися з ними до кінця.

Tom Ford Private Blend Bois Marocain

Парфум, що переносить у світ деревної магії. Основу складають три ноти, але вони живуть своїм життям: зелена туя, кедр і рожевий перець звучать одночасно свіжо і глибоко. Пачулі тут проявляється як природна сила, що не відволікає, а підкреслює характер. Це аромат, який не намагається всім сподобатися, а розкривається тільки тим, хто прислухається.

Guerlain Absolus Allegoria Patchouli Ardent

Вечірня, загадкова версія пачулі. Тут вона не просто нота, а повноцінний герой композиції, обрамлений трояндою, мускусом і м’якою шкірою. Кожен вдих — як маленький міст між теплом землі й прохолодою нічного повітря. Це аромат для моментів, коли хочеться затримати час і дати шлейфу розповісти власну історію.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми увійшли в історію. Вони підійдуть навіть для особливих моментів.

Також ми повідомляли, які парфуми є улюбленими у француженок. Стануть хітом 2026 року.