Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Культ Від Givenchy до Tom Ford — 3 найкращі парфуми з нотою пачулі

Від Givenchy до Tom Ford — 3 найкращі парфуми з нотою пачулі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 19:50
Пачулі в парфумах — 3 елегантні аромати, що звучать благородно
Флакон з парфумами. Фото: freepik

Пачулі — нота, яка завжди привертає увагу. Вона може бути ніжною і загадковою водночас, огортаючи аромат глибоким, майже магічним шлейфом. Правильно підібрані парфуми з пачулі легко стають частиною щоденного ритуалу.

Новини.LIVE розповість, на які аромати з пачулі варто звернути увагу.

Реклама
Читайте також:

3 особливі аромати на 2026 рік

  • Givenchy L’Interdit 

Сучасна версія класики, де квіти зустрічають темну глибину пачулі. Аромат одночасно стриманий і сміливий: жасмін і тубероза створюють прозору квіткову основу, а пачулі і ветивер додають парфумам трохи загадки. Тут ще відчувається контраст і його непередбачуваність, як перші акорди хорошої історії, яка змушує залишатися з ними до кінця.

  • Tom Ford Private Blend Bois Marocain 

Парфум, що переносить у світ деревної магії. Основу складають три ноти, але вони живуть своїм життям: зелена туя, кедр і рожевий перець звучать одночасно свіжо і глибоко. Пачулі тут проявляється як природна сила, що не відволікає, а підкреслює характер. Це аромат, який не намагається всім сподобатися, а розкривається тільки тим, хто прислухається.

  • Guerlain Absolus Allegoria Patchouli Ardent

Вечірня, загадкова версія пачулі. Тут вона не просто нота, а повноцінний герой композиції, обрамлений трояндою, мускусом і м’якою шкірою. Кожен вдих — як маленький міст між теплом землі й прохолодою нічного повітря. Це аромат для моментів, коли хочеться затримати час і дати шлейфу розповісти власну історію.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми увійшли в історію. Вони підійдуть навіть для особливих моментів.

Також ми повідомляли, які парфуми є улюбленими у француженок. Стануть хітом 2026 року.

мода духи аромат стиль запах
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації