Стрижки после 60, которые не требуют укладки — удобно и красиво

Сияйте в любом возрасте — 3 идеальные стрижки для женщин 60+
Женщины за 60 часто думают, что стильные прически — это уже не для них. На самом деле даже в этом возрасте можно иметь волосы, которые будут выглядеть живыми, объемными и естественными.
Новини.LIVE расскажет о нескольких стрижках, которые не только добавляют форму и густоту, но и легко делают образ современным.
Модные прически для женщин после 60 лет
Объемная пикси
Подойдет тем, кто хочет выглядеть ухоженно каждый день, не тратя часы перед зеркалом. Многослойные пряди создают естественный объем, а форма сама "подстраивается" под лицо. Достаточно просто высушить волосы, и они уже будут иметь ухоженный вид.
@elcabellocorto
El cabello corto es hermoso #pelosano #corto #pelo #pelo♬ sonido original - 𝕄𝕒𝕣 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒
Объемный лоб
Другими словами, удлиненный боб средней длины. Пряди получают текстуру, а волосы кажутся более густыми и сияющими. Чтобы подчеркнуть объем, можно легонько распределить мусс или крем на влажные волосы. Лоб помогает "приподнять" лицо, делая образ легким и открытым.
@roseandmusc
1 длинный боб, много укладок 💁🏻♀️ #longbob #lob♬ 12 to 12 by sombr out july 24th - sombr
Спанки кроп
Рваные кончики и игривые пряди делают прическу легкой и непринужденной. Она особенно актуальна для круглого или квадратного типа лица. Волосы не нуждаются в дополнительной укладке — после мытья они принимают нужную форму сами.
@vendosgela
1..2..3, lets trimm💇🏽♀️ #haircut #shaircut #short #shorthair #trimm #girl #beautiful #hair #cut #trend #fyp #foru #transformation #hairvideos #love #prishtina♬ I AM WOMAN - Mia Love
Этот вариант подходит тем, кто любит экспериментировать с образом.
