Главная Культ Сияйте в любом возрасте — 3 идеальные стрижки для женщин 60+

Сияйте в любом возрасте — 3 идеальные стрижки для женщин 60+

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:05
Стрижки после 60, которые не требуют укладки — удобно и красиво
Красивая женщина в возрасте. Фото: freepik

Женщины за 60 часто думают, что стильные прически — это уже не для них. На самом деле даже в этом возрасте можно иметь волосы, которые будут выглядеть живыми, объемными и естественными.

Новини.LIVE расскажет о нескольких стрижках, которые не только добавляют форму и густоту, но и легко делают образ современным.

Объемная пикси

Подойдет тем, кто хочет выглядеть ухоженно каждый день, не тратя часы перед зеркалом. Многослойные пряди создают естественный объем, а форма сама "подстраивается" под лицо. Достаточно просто высушить волосы, и они уже будут иметь ухоженный вид.

Объемный лоб

Другими словами, удлиненный боб средней длины. Пряди получают текстуру, а волосы кажутся более густыми и сияющими. Чтобы подчеркнуть объем, можно легонько распределить мусс или крем на влажные волосы. Лоб помогает "приподнять" лицо, делая образ легким и открытым.

@roseandmusc

1 длинный боб, много укладок 💁🏻‍♀️ #longbob #lob

♬ 12 to 12 by sombr out july 24th - sombr

Спанки кроп

Рваные кончики и игривые пряди делают прическу легкой и непринужденной. Она особенно актуальна для круглого или квадратного типа лица. Волосы не нуждаются в дополнительной укладке — после мытья они принимают нужную форму сами.

Этот вариант подходит тем, кто любит экспериментировать с образом.

Ранее мы писали о том, какой боб лучше всего подойдет для прямых волос. Выбирайте его, если хотите получить лишний объем.

Также мы сообщали, какая стрижка может стать самой популярной в 2026 году.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
