Стрижки після 60, що не потребують укладки — зручно та красиво

Гарна жінка у віці. Фото: freepik

Жінки за 60 часто думають, що стильні зачіски — це вже не для них. Насправді навіть в цьому віці можна мати волосся, яке буде мати живий, об’ємний і природний вигляд.

Новини.LIVE розповість про кілька стрижок, які не лише додають формі і густоти, а й легко роблять образ сучасним.

Модні зачіски для жінок після 60

Об’ємна піксі

Підійде тим, хто хоче мати доглянутий вигляд щодня, не витрачаючи години перед дзеркалом. Багатошарові пасма створюють природний об’єм, а форма сама "підлаштовується" під обличчя. Достатньо просто висушити волосся, і воно вже буде мати доглянутий вигляд.

Об’ємний лоб

Іншими словами, подовжений боб середньої довжини. Пасма отримують текстуру, а волосся здається густішим і більш сяючим. Щоб підкреслити об’єм, можна легенько розподілити мус або крем на вологе волосся. Лоб допомагає "підняти" обличчя, роблячи образ легким і відкритим.

Спанкі кроп

Рвані кінчики і грайливі пасма роблять зачіску легкою і невимушеною. Вона особливо актуальна для круглого або квадратного типу обличчя. Волосся не потребує додаткового укладання — після миття воно набуває потрібної форми само.

Цей варіант підходить тим, хто любить експериментувати з образом.

