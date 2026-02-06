Відео
Головна Культ Сяйте в будь-якому віці — 3 ідеальні стрижки для жінок 60+

Сяйте в будь-якому віці — 3 ідеальні стрижки для жінок 60+

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:05
Стрижки після 60, що не потребують укладки — зручно та красиво
Гарна жінка у віці. Фото: freepik

Жінки за 60 часто думають, що стильні зачіски — це вже не для них. Насправді навіть в цьому віці можна мати волосся, яке буде мати живий, об’ємний і природний вигляд. 

Новини.LIVE розповість про кілька стрижок, які не лише додають формі і густоти, а й легко роблять образ сучасним.

Читайте також:

Модні зачіски для жінок після 60

Об’ємна піксі

Підійде тим, хто хоче мати доглянутий вигляд щодня, не витрачаючи години перед дзеркалом. Багатошарові пасма створюють природний об’єм, а форма сама "підлаштовується" під обличчя. Достатньо просто висушити волосся, і воно вже буде мати доглянутий вигляд. 

Об’ємний лоб

Іншими словами, подовжений боб середньої довжини. Пасма отримують текстуру, а волосся здається густішим і більш сяючим. Щоб підкреслити об’єм, можна легенько розподілити мус або крем на вологе волосся. Лоб допомагає "підняти" обличчя, роблячи образ легким і відкритим.

@roseandmusc

1 long bob, many styles 💁🏻‍♀️ #longbob #lob

♬ 12 to 12 by sombr out july 24th - sombr

Спанкі кроп

Рвані кінчики і грайливі пасма роблять зачіску легкою і невимушеною. Вона особливо актуальна для круглого або квадратного типу обличчя. Волосся не потребує додаткового укладання — після миття воно набуває потрібної форми само.

Цей варіант підходить тим, хто любить експериментувати з образом.

Раніше ми писали про те, який боб найкраще підійде для прямого волосся. Обирайте його, якщо хочете отримати зайвий об'єм.

Також ми повідомляли, яка стрижка може стати найпопулярнішою у 2026 році.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
