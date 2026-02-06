Стрижки після 60, що не потребують укладки — зручно та красиво

Сяйте в будь-якому віці — 3 ідеальні стрижки для жінок 60+
Жінки за 60 часто думають, що стильні зачіски — це вже не для них. Насправді навіть в цьому віці можна мати волосся, яке буде мати живий, об’ємний і природний вигляд.
Новини.LIVE розповість про кілька стрижок, які не лише додають формі і густоти, а й легко роблять образ сучасним.
Модні зачіски для жінок після 60
Об’ємна піксі
Підійде тим, хто хоче мати доглянутий вигляд щодня, не витрачаючи години перед дзеркалом. Багатошарові пасма створюють природний об’єм, а форма сама "підлаштовується" під обличчя. Достатньо просто висушити волосся, і воно вже буде мати доглянутий вигляд.
@elcabellocorto
El cabello corto es hermoso #pelosano #corto #pelo♬ sonido original - 𝕄𝕒𝕣 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒
Об’ємний лоб
Іншими словами, подовжений боб середньої довжини. Пасма отримують текстуру, а волосся здається густішим і більш сяючим. Щоб підкреслити об’єм, можна легенько розподілити мус або крем на вологе волосся. Лоб допомагає "підняти" обличчя, роблячи образ легким і відкритим.
@roseandmusc
1 long bob, many styles 💁🏻♀️ #longbob #lob♬ 12 to 12 by sombr out july 24th - sombr
Спанкі кроп
Рвані кінчики і грайливі пасма роблять зачіску легкою і невимушеною. Вона особливо актуальна для круглого або квадратного типу обличчя. Волосся не потребує додаткового укладання — після миття воно набуває потрібної форми само.
@vendosgela
1..2..3, lets trimm💇🏽♀️ #haircut #short #shorthair #trimm #girl #beautiful #hair #cut #trend #fyp #foru #transformation #hairvideos #love #prishtina♬ I AM WOMAN - Mia Love
Цей варіант підходить тим, хто любить експериментувати з образом.
Раніше ми писали про те, який боб найкраще підійде для прямого волосся. Обирайте його, якщо хочете отримати зайвий об'єм.
Також ми повідомляли, яка стрижка може стати найпопулярнішою у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!