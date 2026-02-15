Кепки с козырьком возвращаются в моду — как носить тренд 2010-х

Девушка в кепке. Фото: freepik

Головные уборы с козырьком возвращаются на улицы и в соцсети. Этот неприхотливый аксессуар, который многие помнят со школьных лет или старых сериалов, снова привлекает внимание тех, кто следит за модой.

Прошлые сезоны показали, что кепки с козырьком легко вписываются в повседневный стиль. В Париже и Копенгагене во время Недель моды можно было заметить их разные формы:

структурные кепки Baker boy, которые ранее прославились благодаря украинскому дизайнеру Руслану Багинскому;

Newsboy cap из твидовых тканей, напоминающие образы курьеров 2010-х;

крупные вязаные Peak cap, знакомые по гардеробу сноубордистов.

Кепка Руслана Багинского. Фото из Elle

Каждая модель выглядела по-особенному: кто-то выбирает сдержанную форму и фактуру, а кто-то позволяет кепке стать заметным элементом, оттеняющим образ.

Стильный и сдержанный головной убор. Фото из Elle

Скоро такие головные уборы будут носить почти все, потому что они легко подчеркивают настроение и добавляют ощущение легкости во внешнем виде. Важно, что нынешняя версия кепок отходит от строгого спортивного или школьного образа и превращается в нечто более интересное: текстуры, комбинирование с пальто, кожаными жакетами или даже грубыми ботинками создают неожиданные сочетания, которые выглядят естественно.

Тот, кто когда-то откладывал кепку в дальний ящик из-за ассоциаций с прошлым, теперь может найти в ней способ добавить что-то неожиданное в будничный гардероб.

