Україна
Снова в моде — кепки с козырьком из 2010-х возвращаются в тренды

Снова в моде — кепки с козырьком из 2010-х возвращаются в тренды

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 11:41
Кепки с козырьком возвращаются в моду — как носить тренд 2010-х
Девушка в кепке. Фото: freepik

Головные уборы с козырьком возвращаются на улицы и в соцсети. Этот неприхотливый аксессуар, который многие помнят со школьных лет или старых сериалов, снова привлекает внимание тех, кто следит за модой.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Головной убор из 2010-го, что стоит носить в этом сезоне

Прошлые сезоны показали, что кепки с козырьком легко вписываются в повседневный стиль. В Париже и Копенгагене во время Недель моды можно было заметить их разные формы:

  • структурные кепки Baker boy, которые ранее прославились благодаря украинскому дизайнеру Руслану Багинскому;
  • Newsboy cap из твидовых тканей, напоминающие образы курьеров 2010-х;
  • крупные вязаные Peak cap, знакомые по гардеробу сноубордистов.
Головний убір, який ви полюбите
Кепка Руслана Багинского. Фото из Elle

Каждая модель выглядела по-особенному: кто-то выбирает сдержанную форму и фактуру, а кто-то позволяет кепке стать заметным элементом, оттеняющим образ.

Снова в моде — кепки с козырьком из 2010-х возвращаются в тренды - фото 2
Стильный и сдержанный головной убор. Фото из Elle

Скоро такие головные уборы будут носить почти все, потому что они легко подчеркивают настроение и добавляют ощущение легкости во внешнем виде. Важно, что нынешняя версия кепок отходит от строгого спортивного или школьного образа и превращается в нечто более интересное: текстуры, комбинирование с пальто, кожаными жакетами или даже грубыми ботинками создают неожиданные сочетания, которые выглядят естественно.

Тот, кто когда-то откладывал кепку в дальний ящик из-за ассоциаций с прошлым, теперь может найти в ней способ добавить что-то неожиданное в будничный гардероб.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
