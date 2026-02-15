Відео
Головна Культ Знову в моді — кепки з козирком із 2010-х повертаються в тренди

Знову в моді — кепки з козирком із 2010-х повертаються в тренди

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 11:41
Кепки з козирком повертаються у моду — як носити тренд 2010-х
Дівчина в кепці. Фото: freepik

Головні убори з козирком повертаються на вулиці та в соцмережі. Цей невибагливий аксесуар, який багато хто пам’ятає зі шкільних років або старих серіалів, знову привертає увагу тих, хто слідкує за модою. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Читайте також:

Головний убір з 2010-го, що варто носити цього сезону

Минулі сезони показали, що кепки з козирком легко вписуються у повсякденний стиль. У Парижі та Копенгагені під час Тижнів моди можна було помітити різні форми:

  • структурні кепки Baker boy, які раніше прославилися завдяки українському дизайнеру Руслану Багінському;
  • Newsboy cap із твідових тканин, що нагадують образи кур’єрів 2010-х;
  • великі в’язані Peak cap, знайомі по гардеробу сноубордістів. 
Головний убір, який ви полюбите
Кепка Руслана Багінського. Фото з Elle

Кожна модель мала особливий вигляд: хтось обирає стриману форму і фактуру, а хтось дозволяє кепці стати помітним елементом, що відтіняє образ.

Знову в моді — кепки з козирком із 2010-х повертаються в тренди - фото 2
Cтильний і стриманий головний убір. Фото з Elle

Скоро такі головні убори будуть носити майже усі, бо вони легко підкреслюють настрій і додають відчуття легкості у зовнішньому вигляді. Важливо, що нинішня версія кепок відходить від суворого спортивного або шкільного образу і перетворюється на щось більш цікаве: текстури, комбінування з пальтами, шкіряними жакетами чи навіть грубими черевиками створюють несподівані поєднання, які мають природний вигляд.

Той, хто колись відкладав кепку в дальній ящик через асоціації з минулим, тепер може знайти у ній спосіб додати щось несподіване в буденний гардероб.

Раніше ми писали про те, який трендовий аксесуар носить цієї зими акторки Дженніфер Лоуренс. 

Також ми повідомляли про трендову прикрасу з минулого. Її носили ще наші бабусі.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
