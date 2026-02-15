Кепки з козирком повертаються у моду — як носити тренд 2010-х

Дівчина в кепці. Фото: freepik

Головні убори з козирком повертаються на вулиці та в соцмережі. Цей невибагливий аксесуар, який багато хто пам’ятає зі шкільних років або старих серіалів, знову привертає увагу тих, хто слідкує за модою.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Elle.

Минулі сезони показали, що кепки з козирком легко вписуються у повсякденний стиль. У Парижі та Копенгагені під час Тижнів моди можна було помітити різні форми:

структурні кепки Baker boy, які раніше прославилися завдяки українському дизайнеру Руслану Багінському;

Newsboy cap із твідових тканин, що нагадують образи кур’єрів 2010-х;

великі в’язані Peak cap, знайомі по гардеробу сноубордістів.

Кепка Руслана Багінського. Фото з Elle

Кожна модель мала особливий вигляд: хтось обирає стриману форму і фактуру, а хтось дозволяє кепці стати помітним елементом, що відтіняє образ.

Cтильний і стриманий головний убір. Фото з Elle

Скоро такі головні убори будуть носити майже усі, бо вони легко підкреслюють настрій і додають відчуття легкості у зовнішньому вигляді. Важливо, що нинішня версія кепок відходить від суворого спортивного або шкільного образу і перетворюється на щось більш цікаве: текстури, комбінування з пальтами, шкіряними жакетами чи навіть грубими черевиками створюють несподівані поєднання, які мають природний вигляд.

Той, хто колись відкладав кепку в дальній ящик через асоціації з минулим, тепер може знайти у ній спосіб додати щось несподіване в буденний гардероб.

