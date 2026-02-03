Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Соблазнительное платье на весну, от которого все будут в восторге

Соблазнительное платье на весну, от которого все будут в восторге

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 16:28
Мини-платье, которое станет главным хитом весны-2026 — успейте купить
Девушка в красивом платье. Фото: freepik

Весна 2026 года принесла резкое изменение в мире моды. Прошлогодние длинные силуэты остались в прошлом, а на подиумах царит короткая длина и игра с формами и цветами. Самый яркий тренд сезона — мини-платья, которые в этом году становятся площадкой для настоящих экспериментов.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Если раньше мы отдавали предпочтение макси и закрытым кроям, то сейчас дизайнеры смело открывают ноги и плечи. Мини-платье в 2026-м — это не просто короткая вещь, а пространство для игры с текстурами, принтами и контрастами. Цветочные мотивы, кстати, сохранили свой статус и остались в трендах 2026 года.

Какой фасон платья покорит улицы весной

Мировые бренды предлагают совершенно разные настроения в короткой длине. Chloé, например, показала модели в бело-фиолетовой палитре, которые выглядят свежо с массивными аксессуарами и мюлями в теплом коричневом оттенке. В Miu Miu выбрали другой путь — изящные мини с голубыми цветами, воротничками и расслабленной посадкой, которые дизайнеры советуют носить с кроссовками и крупными очками.

Сукні, в які легко закохатися
Miu Miu. Фото из Vogue

Американский дизайнер Майкл Райдер для Celine соединил яркие короткие платья с длинными рукавами и простыми аксессуарами, демонстрируя, что мини может быть как ярким, так и сдержанным одновременно.

Короткі сукні в тренді
Celine. Фото из Vogue

Еще важно отметить, что мини-платье перестает быть вещью только для солнечных дней. С колготами и сапогами оно легко адаптируется к прохладной погоде, а с лоферами или балетками — к весеннему солнцу.

Ранее мы писали о том, что некоторые вещи из 90-х станут основной для стильных образов в 2026 году.

Также мы сообщали о классических вещах, которые всегда актуальны, поэтому смело можете их покупать.

мода тренды весна платье стиль 2026 год
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации