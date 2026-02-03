Мини-платье, которое станет главным хитом весны-2026 — успейте купить

Девушка в красивом платье. Фото: freepik

Весна 2026 года принесла резкое изменение в мире моды. Прошлогодние длинные силуэты остались в прошлом, а на подиумах царит короткая длина и игра с формами и цветами. Самый яркий тренд сезона — мини-платья, которые в этом году становятся площадкой для настоящих экспериментов.

Если раньше мы отдавали предпочтение макси и закрытым кроям, то сейчас дизайнеры смело открывают ноги и плечи. Мини-платье в 2026-м — это не просто короткая вещь, а пространство для игры с текстурами, принтами и контрастами. Цветочные мотивы, кстати, сохранили свой статус и остались в трендах 2026 года.

Какой фасон платья покорит улицы весной

Мировые бренды предлагают совершенно разные настроения в короткой длине. Chloé, например, показала модели в бело-фиолетовой палитре, которые выглядят свежо с массивными аксессуарами и мюлями в теплом коричневом оттенке. В Miu Miu выбрали другой путь — изящные мини с голубыми цветами, воротничками и расслабленной посадкой, которые дизайнеры советуют носить с кроссовками и крупными очками.

Miu Miu. Фото из Vogue

Американский дизайнер Майкл Райдер для Celine соединил яркие короткие платья с длинными рукавами и простыми аксессуарами, демонстрируя, что мини может быть как ярким, так и сдержанным одновременно.

Celine. Фото из Vogue

Еще важно отметить, что мини-платье перестает быть вещью только для солнечных дней. С колготами и сапогами оно легко адаптируется к прохладной погоде, а с лоферами или балетками — к весеннему солнцу.

