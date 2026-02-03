Відео
Зваблива сукня на весну, від якої усі будуть в захваті

Зваблива сукня на весну, від якої усі будуть в захваті

Дата публікації: 3 лютого 2026 16:28
Мінісукня, що стане головним хітом весни-2026 — встигніть купити
Дівчина в гарній сукні. Фото: freepik

Весна 2026 року принесла різку зміну у світі моди. Минулорічні довгі силуети залишилися в минулому, а на подіумах панує коротка довжина та гра з формами і кольорами. Найяскравіший тренд сезону — мінісукні, які цього року стають майданчиком для справжніх експериментів.

Про це пише Vogue.

Якщо раніше ми надавали перевагу максі та закритим кроям, то зараз дизайнери сміливо відкривають ноги та плечі. Мінісукня в 2026-му — це не просто коротка річ, а простір для гри з текстурами, принтами та контрастами. Квіткові мотиви, до речі, зберегли свій статус і залишились в трендах 2026 року.

Який фасон сукні підкорить вулиці весною

Світові бренди пропонують абсолютно різні настрої у короткій довжині. Chloé, наприклад, показала моделі у біло-фіолетовій палітрі, які мають свіжий вигляд з масивними аксесуарами та мюлями у теплому коричневому відтінку. У Miu Miu обрали інший шлях — витончені міні з блакитними квітами, комірцями і розслабленою посадкою, які дизайнери радять носити з кросівками та великими окулярами.

Сукні, в які легко закохатися
Miu Miu. Фото з Vogue

Американський дизайнер Майкл Райдер для Celine поєднав яскраві короткі сукні з довгими рукавами та простими аксесуарами, демонструючи, що міні може бути як яскравою, так і стриманою одночасно.

Короткі сукні в тренді
Celine. Фото з Vogue

Ще важливо зазначити, що мінісукня перестає бути річчю лише для сонячних днів. З колготами та чоботами вона легко адаптується до прохолодної погоди, а з лоферами чи балетками — до весняного сонця. 

Раніше ми писали про те, що деякі речі з 90-х стануть основною для стильних образів у 2026 році.

Також ми повідомляли про класичні речі, що завжди актуальні, тому сміливо можете їх купувати.

мода тренди весна сукня стиль 2026 рік
Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
