Какой цвет волос будет в моде в 2026 — совет от звездных стилистов

Окрашивание волос. Фото: freepik

Один из самых интересных цветов волос в этом году — teddy bear brown, теплый оттенок коричневого. Он подходит тем, кто хочет иметь насыщенный, но вместе с тем естественный цвет.

Больше об этом оттенке рассказало издание Cosmopolitan.

Трендовый и универсальный цвет волос для женщин

Teddy bear brown — многослойный коричневый, который оживает благодаря легким золотистым, медовым и карамельным прядям. Они подчеркивают объем и текстуру волос. Цвет сочетает шоколадную базу с теплыми светлыми нотками, которые выглядят естественно при любом свете. Это коричневый, который не тускнеет, и при этом не кажется однообразным.

Перед окрашиванием главное четко объяснить мастеру желаемый результат. Базовый тон выбирайте средне-коричневый, без слишком темных или холодных ноток. Легко высветленные пряди делают цвет живым и сияющим. Балаяж или растушевка помогают достичь еще более естественного эффекта, и даже при росте корней цвет будет иметь ухоженный вид.

Но уход за цветом здесь должен быть соответствующим. Агрессивные шампуни и высокие температуры быстро снижают насыщенность тона. Поэтому пользуйтесь иногда средствами для поддержания цвета. Фильтр для душа может стать еще одним способом защиты цвета, нейтрализуя минералы в воде.

Кстати, teddy bear brown позволяет плавно перейти к более темным волосам, не теряя естественности.

