Стильно и дорого — модное окрашивание 2026 года уже в тренде

Дата публикации 4 февраля 2026 13:16
Какой цвет волос будет в моде в 2026 — совет от звездных стилистов
Окрашивание волос. Фото: freepik

Один из самых интересных цветов волос в этом году — teddy bear brown, теплый оттенок коричневого. Он подходит тем, кто хочет иметь насыщенный, но вместе с тем естественный цвет.

Больше об этом оттенке рассказало издание Cosmopolitan.

Трендовый и универсальный цвет волос для женщин

Teddy bear brown — многослойный коричневый, который оживает благодаря легким золотистым, медовым и карамельным прядям. Они подчеркивают объем и текстуру волос. Цвет сочетает шоколадную базу с теплыми светлыми нотками, которые выглядят естественно при любом свете. Это коричневый, который не тускнеет, и при этом не кажется однообразным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед окрашиванием главное четко объяснить мастеру желаемый результат. Базовый тон выбирайте средне-коричневый, без слишком темных или холодных ноток. Легко высветленные пряди делают цвет живым и сияющим. Балаяж или растушевка помогают достичь еще более естественного эффекта, и даже при росте корней цвет будет иметь ухоженный вид.

Но уход за цветом здесь должен быть соответствующим. Агрессивные шампуни и высокие температуры быстро снижают насыщенность тона. Поэтому пользуйтесь иногда средствами для поддержания цвета. Фильтр для душа может стать еще одним способом защиты цвета, нейтрализуя минералы в воде.

Кстати, teddy bear brown позволяет плавно перейти к более темным волосам, не теряя естественности.

Ранее мы писали о том, что если подобрать правильный цвет волос, то будете выглядеть значительно моложе.

Также мы сообщали, как расчесывать волосы, чтобы они лучше и ухоженнее выглядели.

Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
