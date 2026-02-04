Какой цвет волос будет в моде в 2026 — совет от звездных стилистов

Стильно и дорого — модное окрашивание 2026 года уже в тренде
Один из самых интересных цветов волос в этом году — teddy bear brown, теплый оттенок коричневого. Он подходит тем, кто хочет иметь насыщенный, но вместе с тем естественный цвет.
Больше об этом оттенке рассказало издание Cosmopolitan.
Трендовый и универсальный цвет волос для женщин
Teddy bear brown — многослойный коричневый, который оживает благодаря легким золотистым, медовым и карамельным прядям. Они подчеркивают объем и текстуру волос. Цвет сочетает шоколадную базу с теплыми светлыми нотками, которые выглядят естественно при любом свете. Это коричневый, который не тускнеет, и при этом не кажется однообразным.
Перед окрашиванием главное четко объяснить мастеру желаемый результат. Базовый тон выбирайте средне-коричневый, без слишком темных или холодных ноток. Легко высветленные пряди делают цвет живым и сияющим. Балаяж или растушевка помогают достичь еще более естественного эффекта, и даже при росте корней цвет будет иметь ухоженный вид.
@hairby_chrissy
Teddy bear brunette hair color trainings & formulas now available at habiteducation.com @courtney 🤗❤️ @Habit Education @Habit.Shop #hairby_chrissy #brunettegirl #teddybearbrunette #habitsalon #habitsalonoc #orangecounty #orangecounty #highlights #balayage♬ original sound - alesia.merenkova
Но уход за цветом здесь должен быть соответствующим. Агрессивные шампуни и высокие температуры быстро снижают насыщенность тона. Поэтому пользуйтесь иногда средствами для поддержания цвета. Фильтр для душа может стать еще одним способом защиты цвета, нейтрализуя минералы в воде.
Кстати, teddy bear brown позволяет плавно перейти к более темным волосам, не теряя естественности.
