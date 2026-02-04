Який колір волосся буде в моді у 2026 — порада від зіркових стилістів

Фарбування волосся. Фото: freepik

Один із найцікавіших кольорів волосся цього року — teddy bear brown, теплий відтінок коричневого. Він підходить тим, хто хоче мати насичений, але разом з тим природний колір.

Більше про цей відтінок розповіло видання Cosmopolitan.

Трендовий та універсальний колір волосся для жінок

Teddy bear brown — багатошаровий коричневий, який оживає завдяки легким золотистим, медовим і карамельним пасмам. Вони підкреслюють об’єм і текстуру волосся. Колір поєднує шоколадну базу з теплими світлими нотками, які мають природний вигляд при будь-якому світлі. Це коричневий, який не тьмяніє, і водночас не здається одноманітним.

Перед фарбуванням головне чітко пояснити майстру бажаний результат. Базовий тон обирайте середньо-коричневий, без надто темних або холодних ноток. Легко висвітлені пасма роблять колір живим і сяючим. Балаяж або розтушування допомагають досягти ще більш природного ефекту, і навіть при рості коренів колір буде мати доглянутий вигляд.

Але догляд за кольором тут має бути відповідним. Агресивні шампуні і високі температури швидко знижують насиченість тону. Тому користуйтеся іноді засобами для підтримки кольору. Фільтр для душу може стати ще одним способом захисту кольору, нейтралізуючи мінерали у воді.

До того ж, teddy bear brown дозволяє плавно перейти до темнішого волосся, не втрачаючи природності.

