Головна Культ Стильно і дорого — наймодніше фарбування 2026 року вже в тренді

Стильно і дорого — наймодніше фарбування 2026 року вже в тренді

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:16
Який колір волосся буде в моді у 2026 — порада від зіркових стилістів
Фарбування волосся. Фото: freepik

Один із найцікавіших кольорів волосся цього року — teddy bear brown, теплий відтінок коричневого. Він підходить тим, хто хоче мати насичений, але разом з тим природний колір.

Більше про цей відтінок розповіло видання Cosmopolitan.

Читайте також:

Трендовий та універсальний колір волосся для жінок

Teddy bear brown — багатошаровий коричневий, який оживає завдяки легким золотистим, медовим і карамельним пасмам. Вони підкреслюють об’єм і текстуру волосся. Колір поєднує шоколадну базу з теплими світлими нотками, які мають природний вигляд при будь-якому світлі. Це коричневий, який не тьмяніє, і водночас не здається одноманітним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед фарбуванням головне чітко пояснити майстру бажаний результат. Базовий тон обирайте середньо-коричневий, без надто темних або холодних ноток. Легко висвітлені пасма роблять колір живим і сяючим. Балаяж або розтушування допомагають досягти ще більш природного ефекту, і навіть при рості коренів колір буде мати доглянутий вигляд.

@hairby_chrissy

Teddy bear brunette hair color trainings & formulas now available at habiteducation.com @courtney 🤗❤️ @Habit Education @Habit.Shop #hairby_chrissy #brunettegirl #teddybearbrunette #habitsalon #habitsalonoc #orangecounty #orangecounty #highlights #balayage

♬ original sound - alesia.merenkova

Але догляд за кольором тут має бути відповідним. Агресивні шампуні і високі температури швидко знижують насиченість тону. Тому користуйтеся іноді засобами для підтримки кольору. Фільтр для душу може стати ще одним способом захисту кольору, нейтралізуючи мінерали у воді.

До того ж, teddy bear brown дозволяє плавно перейти до темнішого волосся, не втрачаючи природності. 

Раніше ми писали про те, що якщо підібрати правильний колір волосся, то будете мати значно молодший вигляд.

Також ми повідомляли, як розчісувати волосся, щоб воно кращий і доглянутий вигляд.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
