Главная Культ Забудете о других парах — главный тренд кроссовок на весну 2026

Забудете о других парах — главный тренд кроссовок на весну 2026

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 13:17
Самые популярные кроссовки весны-2026 — лаконичная пара на каждый день
Девушка в красивых кроссовках. Фото: freepik

Февраль — это всегда время предвкушения. Пока мы еще прячемся в тяжелые пальто, подиумы уже диктуют новые правила, которая захватят улицы через несколько месяцев. Весна 2026-го предлагает нам наконец-то выдохнуть и отказаться от сложных форм в обуви.

Об этом пишет Сosmopolitan.

Читайте также:

Тренд на обувь, который вернется весной

Если последние несколько лет мы соревновались, у кого подошва выше, а кроссовки объемнее, то сезон SS'26 ставит в этом точку. На смену приходит обувь, которая не пытается доминировать в образе или добавить вам лишних сантиметров роста. Она просто становится естественным продолжением ноги.

Бренды вроде Prada и Miu Miu четко дали понять, что сегодня в тренде лаконичность. Главная фишка новых моделей кроссовок в том, что они кардинально меняют восприятие фигуры. Если массивные платформы визуально делали щиколотки тоньше за счет объема снизу, то плоский ход требует другого подхода к стайлингу.

Забудете о других парах — главный тренд кроссовок на весну 2026 - фото 1
Miu Miu. Фото из Сosmopolitan

С чем комбинировать:

  • с широкими джинсами или брюками-карго;
  • атласные миди, легкие юбки или даже строгие костюмы-тройки теперь не требуют каблуков.

Модели, которые мы видим у Celine — это о ежедневном спокойствии и комфорте. Тонкая подошва — манифест того, что мы наконец готовы к настоящей легкости.

Кросівки на низькій підошві в тренді
Celine. Фото из Сosmopolitan

Весна 2026 обещает быть динамичной, и в таких кроссовках вы точно успеете за ее ритмом.

Ранее мы писали о том, какие туфли удачно стилизует в этом году актриса Дакота Джонсон. Ей удалось удивить неожиданным образом.

Также мы сообщали, какой обувью от морозов спасается американская актриса Дженнифер Лоуренс.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
