Самые популярные кроссовки весны-2026 — лаконичная пара на каждый день

Девушка в красивых кроссовках. Фото: freepik

Февраль — это всегда время предвкушения. Пока мы еще прячемся в тяжелые пальто, подиумы уже диктуют новые правила, которая захватят улицы через несколько месяцев. Весна 2026-го предлагает нам наконец-то выдохнуть и отказаться от сложных форм в обуви.

Об этом пишет Сosmopolitan.

Если последние несколько лет мы соревновались, у кого подошва выше, а кроссовки объемнее, то сезон SS'26 ставит в этом точку. На смену приходит обувь, которая не пытается доминировать в образе или добавить вам лишних сантиметров роста. Она просто становится естественным продолжением ноги.

Бренды вроде Prada и Miu Miu четко дали понять, что сегодня в тренде лаконичность. Главная фишка новых моделей кроссовок в том, что они кардинально меняют восприятие фигуры. Если массивные платформы визуально делали щиколотки тоньше за счет объема снизу, то плоский ход требует другого подхода к стайлингу.

Miu Miu. Фото из Сosmopolitan

С чем комбинировать:

с широкими джинсами или брюками-карго;

атласные миди, легкие юбки или даже строгие костюмы-тройки теперь не требуют каблуков.

Модели, которые мы видим у Celine — это о ежедневном спокойствии и комфорте. Тонкая подошва — манифест того, что мы наконец готовы к настоящей легкости.

Celine. Фото из Сosmopolitan

Весна 2026 обещает быть динамичной, и в таких кроссовках вы точно успеете за ее ритмом.

