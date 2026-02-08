Відео
Головна Культ Забудете про інші пари — головний тренд кросівок на весну 2026

Дата публікації: 8 лютого 2026 13:17
Найпопулярніші кросівки весни-2026 — лаконічна пара на кожен день
Дівчина в гарних кросівках. Фото: freepik

Лютий — це завжди час передчуття. Поки ми ще ховаємося у важкі пальта, подіуми вже диктують нові правила, які захоплять вулиці за кілька місяців. Весна 2026-го пропонує нам нарешті видихнути й відмовитися від складних форм у взутті.

Про це пише Сosmopolitan.

Тренд на взуття, що повернеться весною

Якщо останні кілька років ми змагалися, у кого підошва вища, а кросівки об'ємніші, то сезон SS’26 ставить у цьому крапку. На зміну приходить взуття, яке не намагається домінувати в образі чи додати вам зайвих сантиметрів зросту. Воно просто стає природним продовженням ноги.

Бренди на кшталт Prada та Miu Miu чітко дали зрозуміти, що сьогодні в тренді лаконічність. Головна фішка нових моделей кросівок у тому, що вони кардинально змінюють сприйняття фігури. Якщо масивні платформи візуально робили щиколотки тоншими за рахунок об'єму знизу, то плаский хід вимагає іншого підходу до стайлінгу.

Забудете про інші пари — головний тренд кросівок на весну 2026 - фото 1
Miu Miu. Фото з Сosmopolitan

З чим комбінувати:

  • з широкими джинсами або брюками-карго;
  • атласні міді, легкі спідниці чи навіть строгі костюми-трійки тепер не вимагають підборів.

Моделі, які ми бачимо у Celine — це про щоденний спокій та комфорт. Тонка підошва — маніфест того, що ми нарешті готові до справжньої легкості. 

Кросівки на низькій підошві в тренді
Celine. Фото з Сosmopolitan

Весна 2026 обіцяє бути динамічною, і в таких кросівках ви точно встигнете за її ритмом.

Раніше ми писали про те, які туфлі вдало стилізує цього року акторка Дакота Джонсон. Їй вдалось здивувати неочікуваним образом. 

Також ми повідомляли, яким взуттям від морозів рятується американська акторка Дженніфер Лоуренс.

Юлія Калиненко - Редактор
Автор:
Юлія Калиненко
