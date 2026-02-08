Найпопулярніші кросівки весни-2026 — лаконічна пара на кожен день

Дівчина в гарних кросівках. Фото: freepik

Лютий — це завжди час передчуття. Поки ми ще ховаємося у важкі пальта, подіуми вже диктують нові правила, які захоплять вулиці за кілька місяців. Весна 2026-го пропонує нам нарешті видихнути й відмовитися від складних форм у взутті.

Про це пише Сosmopolitan.

Тренд на взуття, що повернеться весною

Якщо останні кілька років ми змагалися, у кого підошва вища, а кросівки об'ємніші, то сезон SS’26 ставить у цьому крапку. На зміну приходить взуття, яке не намагається домінувати в образі чи додати вам зайвих сантиметрів зросту. Воно просто стає природним продовженням ноги.

Бренди на кшталт Prada та Miu Miu чітко дали зрозуміти, що сьогодні в тренді лаконічність. Головна фішка нових моделей кросівок у тому, що вони кардинально змінюють сприйняття фігури. Якщо масивні платформи візуально робили щиколотки тоншими за рахунок об'єму знизу, то плаский хід вимагає іншого підходу до стайлінгу.

Miu Miu. Фото з Сosmopolitan

З чим комбінувати:

з широкими джинсами або брюками-карго;

атласні міді, легкі спідниці чи навіть строгі костюми-трійки тепер не вимагають підборів.

Моделі, які ми бачимо у Celine — це про щоденний спокій та комфорт. Тонка підошва — маніфест того, що ми нарешті готові до справжньої легкості.

Celine. Фото з Сosmopolitan

Весна 2026 обіцяє бути динамічною, і в таких кросівках ви точно встигнете за її ритмом.

