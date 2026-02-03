Самый модный головной убор весны-2026 — вещь, которую вы захотите примерить

Девушка со стильным головным убором. Фото: freepik

Весна 2026 года готовит нам выход из зоны комфорта, к которой мы привыкли за времена господства бесформенных худи и обычных кепок. Пока одни привыкают к леопардовым пятнам в гардеробе, настоящие трендсеттеры готовят место для аксессуара, который долгое время считался музейным экспонатом.

Новини.LIVE объяснит, о чем речь.

На этот раз мода делает крутой вираж в сторону чистой эстетики. Инфлюенсеры все чаще появляются в объективах стритстайл-фотографов в ретро-кэпе из твида, шляпах с гипертрофированными полями и изделиях, щедро декорированных бархатом. Однако настоящим хитом сезона стала шляпа-таблетка.

Стильный головной убор на весну 2026 года

Эта вещь не пытается подстроиться под ваш гардероб — она его подчиняет. Такая шляпка напоминает некий артефакт из прошлого века, который случайно оказался в нашем времени, и именно этот контраст делает ее интересной.

Стильный головной убор. Фото из Instagram

Девушки мастерски вписывают пушистые модели в молочных оттенках в объемные пальто с палантинами, добавляя образу архитектурности. Если ваш гардероб более в монохромных тонах, то "таблетка" в тон сделает силуэт визуально дороже и целостнее. А для тех, кто не боится рисковать, идеальным решением станет сочетание белоснежного total look с коричневым аксессуаром.

Модный образ с головным убором. Фото из Instagram

Это не просто очередной головной убор, а своеобразная проверка на стилистическую смелость. Можно продолжать прятаться за козырьками спортивных кепок, а можно попробовать примерить на себя роль женщины, чей выход из дома — это уже событие. Весна — лучшее время, чтобы позволить себе такую маленькую театральность в ежедневной жизни.

