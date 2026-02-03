Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Культ Забытый аристократический тренд — головной убор, что покорит всех

Забытый аристократический тренд — головной убор, что покорит всех

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:59
Самый модный головной убор весны-2026 — вещь, которую вы захотите примерить
Девушка со стильным головным убором. Фото: freepik

Весна 2026 года готовит нам выход из зоны комфорта, к которой мы привыкли за времена господства бесформенных худи и обычных кепок. Пока одни привыкают к леопардовым пятнам в гардеробе, настоящие трендсеттеры готовят место для аксессуара, который долгое время считался музейным экспонатом.

Новини.LIVE объяснит, о чем речь.

Реклама
Читайте также:

На этот раз мода делает крутой вираж в сторону чистой эстетики. Инфлюенсеры все чаще появляются в объективах стритстайл-фотографов в ретро-кэпе из твида, шляпах с гипертрофированными полями и изделиях, щедро декорированных бархатом. Однако настоящим хитом сезона стала шляпа-таблетка.

Стильный головной убор на весну 2026 года

Эта вещь не пытается подстроиться под ваш гардероб — она его подчиняет. Такая шляпка напоминает некий артефакт из прошлого века, который случайно оказался в нашем времени, и именно этот контраст делает ее интересной.

Головний убір повернувся в моду з 30-х
Стильный головной убор. Фото из Instagram

Девушки мастерски вписывают пушистые модели в молочных оттенках в объемные пальто с палантинами, добавляя образу архитектурности. Если ваш гардероб более в монохромных тонах, то "таблетка" в тон сделает силуэт визуально дороже и целостнее. А для тех, кто не боится рисковать, идеальным решением станет сочетание белоснежного total look с коричневым аксессуаром.

Головний убір, що стане хітом 2026 року
Модный образ с головным убором. Фото из Instagram

Это не просто очередной головной убор, а своеобразная проверка на стилистическую смелость. Можно продолжать прятаться за козырьками спортивных кепок, а можно попробовать примерить на себя роль женщины, чей выход из дома — это уже событие. Весна — лучшее время, чтобы позволить себе такую маленькую театральность в ежедневной жизни.

Ранее мы писали о том, какая культовая сумка из 2000-х возвращается. Она стильная и вмещает все необходимое.

Также мы сообщали, какие украшения будут лучшим выбором на весну-лето. Их невозможно игнорировать.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Калиненко - Редактор
Автор:
Юлия Калиненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации