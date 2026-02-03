Наймодніший головний убір весни-2026 — річ, яку ви захочете приміряти

Дівчина зі стильним головним убором. Фото: freepik

Весна 2026 року готує нам вихід із зони комфорту, до якої ми звикли за часи панування безформних худі та звичайних кепок. Поки одні звикають до леопардових плям у гардеробі, справжні трендсетери готують місце для аксесуара, який довгий час вважався музейним експонатом.

Цього разу мода робить крутий віраж у бік чистої естетики. Інфлюенсери все частіше з'являються в об'єктивах стрітстайл-фотографів у ретро-кепі з твіду, капелюхах з гіпертрофованими полями та виробах, щедро декорованих оксамитом. Проте справжнім хітом сезону став капелюх-таблетка.

Стильний головний убір на весну 2026

Ця річ не намагається підлаштуватися під ваш гардероб — вона його підпорядковує. Такий капелюшок нагадує такий собі артефакт із минулого століття, який випадково опинився в нашому часі, і саме цей контраст робить його цікавим.

Стильний головний убір. Фото з Instagram

Дівчата майстерно вписують пухнасті моделі в молочних відтінках до об’ємних пальт із палантинами, додаючи образу архітектурності. Якщо ваш гардероб більш в монохромуних тонах, то "таблетка" в тон зробить силует візуально дорожчим і цілісним. А для тих, хто не боїться ризикувати, ідеальним рішенням стане поєднання білосніжного total look із коричневим аксесуаром.

Модний образ з головним убором. Фото з Instagram

Це не просто черговий головний убір, а своєрідна перевірка на стилістичну сміливість. Можна продовжувати ховатися за козирками спортивних кепок, а можна спробувати приміряти на себе роль жінки, чий вихід з дому — це вже подія. Весна — найкращий час, щоб дозволити собі таку маленьку театральність у щоденному житті.

