Наймодніший головний убір весни-2026 — річ, яку ви захочете приміряти

Забутий аристократичний тренд — цей головний убір підкорить весну
Весна 2026 року готує нам вихід із зони комфорту, до якої ми звикли за часи панування безформних худі та звичайних кепок. Поки одні звикають до леопардових плям у гардеробі, справжні трендсетери готують місце для аксесуара, який довгий час вважався музейним експонатом.
Цього разу мода робить крутий віраж у бік чистої естетики. Інфлюенсери все частіше з'являються в об'єктивах стрітстайл-фотографів у ретро-кепі з твіду, капелюхах з гіпертрофованими полями та виробах, щедро декорованих оксамитом. Проте справжнім хітом сезону став капелюх-таблетка.
Стильний головний убір на весну 2026
Ця річ не намагається підлаштуватися під ваш гардероб — вона його підпорядковує. Такий капелюшок нагадує такий собі артефакт із минулого століття, який випадково опинився в нашому часі, і саме цей контраст робить його цікавим.
Дівчата майстерно вписують пухнасті моделі в молочних відтінках до об’ємних пальт із палантинами, додаючи образу архітектурності. Якщо ваш гардероб більш в монохромуних тонах, то "таблетка" в тон зробить силует візуально дорожчим і цілісним. А для тих, хто не боїться ризикувати, ідеальним рішенням стане поєднання білосніжного total look із коричневим аксесуаром.
Це не просто черговий головний убір, а своєрідна перевірка на стилістичну сміливість. Можна продовжувати ховатися за козирками спортивних кепок, а можна спробувати приміряти на себе роль жінки, чий вихід з дому — це вже подія. Весна — найкращий час, щоб дозволити собі таку маленьку театральність у щоденному житті.
